3 причины не пропустить открытие магазина Kontakt Home: Скидки до 50%, подарки и развлечения – ФОТО

Приходите 8 ноября в 20:00 на официальное открытие нового магазина Kontakt Home на Иншаатчылар!

На вечере открытия вас ожидают подарки, масса развлечений, интересные технологические новшества, а самое главное - приуроченная к открытию скидка до 50% и кампания выдачи в рассрочку до 24 месяцев.

На первом этаже двухэтажного магазина филиала Иншаатчылар, выдержанного в лофтовом интерьере, клиентам представлена цифровая техника, а также расширенный ассортимент крупных и мелких бытовых приборов. Второй этаж полностью представлен мебелью. Здесь выставлен широкий выбор мебели на самый взыскательный потребительский вкус, исходя из бюджета и запросов клиента. Но и на этом интересные новинки в магазине не заканчиваются.

Для всех фанатов Xiaomi подготовлена особая официальная Mi-зона, где вы сможете ближе ознакомиться с девайсами для «Умного дома», функциональными гаджетами футуристического дизайна на примере робота-пылесоса, управляемого мобильным устройством чайника, очистителя и увлажнителя воздуха, а также сможете протестировать новейшие и полюбившиеся всем смартфоны и аксессуары. В том числе вы сможете снять видеоролик с 3Д эффектом или сделать селфи с помощью флагманского Samsung Note 10 на стенде, посвященном серии Samsung Note.

В то же время молодежь может весело проводить время, играя в любимые игры в зоне PlayStation. Ну и для полного ощущения праздничного вкуса всем посетителям магазина предлагается отведать наивкуснейший свежезаваренный кофе в зоне Delonghi или со стаканчиком бодрящего напитка пройтись по всем интересным зонам магазина.

Но и это еще не все. Специально приглашенный по случаю открытия магазина DJ создаст веселую музыкальную атмосферу, под которую вы сможете развлечься и принять участие в различных конкурсах с возможностью выиграть ценные призы.

Вы cможете запечатлеть самые интересные моменты открытия филиала Иншаатчылар, сделав неординарные фотографии в «Волшебном зеркале», которые оставят в ваших сердцах самые приятные воспоминания об этом вечере.

Вдобавок к вышеперечисленному с 8 по 18 ноября только в филиале Иншаатчылар:

- Все телефоны в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 12 месяцев.

- Все телевизоры и бытовая техника в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 18 месяцев.

- Вся мебель в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 24 месяца.

Дополнительно в этот же период на выборочные товары будет действовать скидка до 50%. Таким образом, в честь открытия и только в филиале Иншаатчылар:

- Паровой утюг с керамической подошвой не за 59,99 AZN, а за 19,99 AZN.

- Пылесос с контейнером для пыли и мощностью в 2000 Vt не за 199,99 AZN, а за 99,99 AZN.

- Одна из новых моделей серии Xiaomi Redmi Redmi 8 не за 329,99 AZN, а за 299,99 AZN.

- Холодильник марки Samsung No Frost не за 1019,99 AZN, а за 799,99 AZN.

- Комплект гостиной мебели не за 1128,99 AZN, а за 789,99 AZN. И в целом при покупке мебели наличным расчетом будет действовать скидка до 40%.

- Отметим, что новый филиал Kontakt Home - Иншаатчылар располагается по адресу: ул.Шарифзаде, 174, недалеко от одноименной станции метро (в 20 метрах правее от старого магазина).

Начните уикенд вместе с Kontakt Home, 8 ноября в 20:00 приходите в магазин на Иншаатчылар, участвуйте в общем веселье и воспользуйтесь заманчивыми скидками и предложениями. Такой кампании еще не было!

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