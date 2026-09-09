Джейхун Байрамов в ближайшее время встретится с армянским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил новой встречи в ближайшее время с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report, об этом Байрамов заявил журналистам.

Он отметил, что контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран носят регулярный контакт.

"Наша последняя встреча состоялась в Бишкеке. Именно тогда мы договорились о необходимости продолжения двусторонних встреч", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что процесс делимитации также является предметом регулярных обсуждений.

"Азербайджан и Армения работают над этим вопросом на уровне комиссий. До этого было согласовано и уточнено проведение общей делимитации с севера на юг. Специфические детали обсуждаются по мере необходимости", - добавил глава МИД.