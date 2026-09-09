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Азербайджан и Армения договорились проводить работы по делимитации с севера на юг

First News Media13:26 - Сегодня
Азербайджан и Армения договорились проводить работы по делимитации с севера на юг

Азербайджан и Армения договорились проводить работы по делимитации государственной границы с севера на юг.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджан и Армения достигли договоренности о том, что процесс делимитации государственной границы будет проводиться с севера на юг, начиная с точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии.

Министр отметил, что с азербайджанской стороны государственную комиссию по делимитации возглавляет заместитель Премьер-министра Шахин Мустафаев.

«С азербайджанской стороны состав государственной комиссии по делимитации остается неизменным. Комиссию возглавляет заместитель Премьер-министра господин Шахин Мустафаев. Регулярно проводятся встречи комиссий и обсуждения. В Армении соответствующую комиссию также возглавляет заместитель Премьер-министра», — отметил Джейхун Байрамов.

По его словам, за прошедший период между комиссиями двух стран состоялось множество встреч, а ряд документов, регулирующих деятельность комиссий, был принят и утвержден как в Азербайджане, так и в Армении.

«Существует договоренность относительно того, с какого направления должен начинаться и далее продвигаться процесс делимитации нашей общей границы. Есть согласие и взаимопонимание в том, что работы будут начаты с более сложного северного участка границы — от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии — и будут продвигаться с севера на юг», — заявил министр.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что более конкретные вопросы будут обсуждаться в ходе работы комиссий по делимитации и ожидается их решение.

«Что касается более конкретных деталей, то, разумеется, все вопросы будут обсуждаться по мере необходимости и в соответствующее время, и ожидается, что они также будут решены. Вопросы, связанные с теми или иными населенными пунктами, будут обсуждаться в рамках работы комиссии по делимитации», — заявил министр.

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