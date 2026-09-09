Насилие ради известности: в Европе растет новый вид экстремизма среди подростков

Европейские правоохранительные органы фиксируют распространение нового вида насильственного экстремизма, который формируется преимущественно в интернете и не обязательно связан с политическими или религиозными убеждениями.

Участников таких сообществ объединяет интерес к жестокости, стремление шокировать окружающих и желание получить известность в сети.

Об этом заявил координатор Европейского союза по борьбе с терроризмом Бартжан Вегтер. По его словам, речь идет о так называемом нигилистическом насильственном экстремизме, в основе которого лежит не определенная идеология, а само насилие как способ самоутверждения и получения статуса в интернет-сообществах.

В отличие от традиционных террористических организаций, такие группы зачастую не имеют единого руководства, четкой структуры или фиксированного состава. Их участники могут переходить между социальными сетями, закрытыми чатами и зашифрованными платформами. В некоторых случаях подростков подвергают психологическому давлению и шантажу, заставляя причинять вред себе или другим и публиковать доказательства произошедшего.

Масштаб проблемы пока определить сложно. Европол не ведет отдельную статистику по нигилистическому насильственному экстремизму, поскольку подобные действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицироваться как обычные преступления или как террористическая деятельность.

При этом европейские службы уже фиксируют конкретные случаи, вызывающие обеспокоенность. В 2025 году в Финляндии 16-летний подросток напал с ножом на трех однокурсниц. Предположительно, он распространял манифест в интернете и записал нападение на видео, а политический мотив преступления установлен не был. В Италии в прошлом году 15-летний подросток, по данным местных властей, планировал убийство, рассчитывая получить известность в интернете. На его телефоне обнаружили большое количество материалов с изображениями убийств, нападений и стрельбы в школах.

Таким образом, подобные случаи становятся все более заметными в последние два-три года. Особую сложность для полиции представляет то, что потенциальные преступники часто не имеют судимостей и до совершения преступления практически не оставляют следов вне цифровой среды. Кроме того, значительная часть общения проходит в закрытых сообществах, доступ к которым затруднен для правоохранительных органов.

Одним из примеров таких сетей является сообщество 764, деятельность которого также находится в поле зрения европейских властей. Несмотря на задержание его основателя, сеть продолжает существовать. В Германии в прошлом году 20-летнему мужчине, которого считали одним из ведущих участников 764, предъявили 123 обвинения, связанные с особо тяжкими преступлениями, акты «невообразимой жестокости и бесчеловечности», включая убийства, изнасилования и сексуальное насилие над детьми, говорится в документе Европейского союза.

О масштабах террористической угрозы в Европе в целом свидетельствуют данные за 2025 год. В десяти странах Европейского союза было зарегистрировано 45 террористических атак, включая предотвращенные и неудавшиеся. Шесть человек погибли. В 21 государстве были задержаны 486 подозреваемых в связях с террористической деятельностью. Около трети задержанных были несовершеннолетними.

Главный вызов для правоохранительных органов заключается в том, что значительная часть современной экстремистской активности переместилась в цифровую среду. Вегтер отметил, что около 85% расследований сегодня связаны с цифровыми данными, поэтому полиции необходимы соответствующие технические инструменты и возможности для работы с интернет-контентом.

Европейские службы намерены расширять цифровые расследования, укреплять сотрудничество между государствами и взаимодействовать с интернет-платформами. Это необходимо, поскольку участники таких сообществ могут находиться в разных странах и быстро переносить свою активность с одной площадки на другую.

Отдельной проблемой становится использование искусственного интеллекта. По данным Европола, экстремисты уже применяют технологии искусственного интеллекта для создания и распространения пропаганды, в том числе с использованием дипфейков, измененных изображений и аудио. Такие инструменты также могут использоваться для вербовки и распространения экстремистских материалов.

Однако усиление цифрового контроля сталкивается с другой проблемой - защитой права граждан на конфиденциальность. Расширение доступа правоохранительных органов к закрытым сообщениям и зашифрованным платформам может повысить эффективность расследований, но одновременно затрагивает вопросы неприкосновенности частной жизни.

Таким образом, европейские власти пытаются адаптировать борьбу с экстремизмом к новой реальности, в которой опасные сообщества могут существовать без традиционной структуры и идеологии.

Основная ставка делается на развитие цифровых расследований, международное сотрудничество и более тесное взаимодействие с интернет-платформами. При этом властям предстоит найти баланс между необходимостью предотвращать преступления и сохранением конфиденциальности пользователей.