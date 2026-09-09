 Незаконный снос дома и ущерб в 1 млн манатов: Стали известны подробности дела Лейлы Ахмедовой - ФОТО | 1news.az | Новости
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Незаконный снос дома и ущерб в 1 млн манатов: Стали известны подробности дела Лейлы Ахмедовой - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:15 - Сегодня
Незаконный снос дома и ущерб в 1 млн манатов: Стали известны подробности дела Лейлы Ахмедовой - ФОТО

8 сентября стало известно о том, что известный азербайджанский модельер Лейла Ахмедова арестована по обвинению в мошенничестве в крупном размере, после чего распространилась информация о том, что мера пресечения заменена на домашний арест.

Сайт Qafqazinfo.az выяснил подробности, связанные с данным делом – как оказалось, помимо мошенничества, Л.Ахмедова обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в должностном подлоге; сообщается, что по делу признаны потерпевшими восемь человек.

Отмечается, что вице-президент компании «Konsern İnterturan» Лейла Ахмедова, действуя в сговоре со своим отцом Садаем Ахмедовым, возглавляющим указанную компанию, организовала снос трёхэтажного жилого здания в Хатаинском районе без законных оснований и соответствующего решения суда.

В результате сноса семи собственникам квартир, проживавшим в этом здании, был причинён ущерб в размере около 1 млн манатов.

Кроме того, выяснилось, что Л. Ахмедова получила от одного из граждан 200 тысяч манатов в качестве аванса за предстоящую куплю-продажу земельного участка, который она обещала ему продать. При этом на самом деле она не намеревалась продавать участок, а полученные деньги потратила на личные нужды.

Отмечается, что на основании жалоб потерпевших модельер была задержана в качестве подозреваемой. Ей предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершённое с причинением ущерба в особо крупном размере), 186 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 309 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что на основании представления прокурора решением Хатаинского районного суда от 3 августа в отношении Л.Ахмедовой была избрана мера пресечения в виде ареста. Решение об аресте, вынесенное судьёй Айгюн Гасановой, было оставлено в силе Бакинским апелляционным судом.

Проведя месяц в Бакинском следственном изоляторе, модельер накануне была освобождена под домашний арест по решению судьи Хатаинского районного суда Эльчина Насибова – подчеркивается, что суд принял такое решение с учётом возмещения ущерба, причинённого потерпевшим. Отметим, что домашний арест является мерой пресечения, непосредственно альтернативной заключению под стражу, которая предусматривает определённые ограничения, в том числе запрет на свободное оставление места жительства.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование, проводятся необходимые процессуальные действия.

На фото Лейла Ахмедова и ее отец Садай Ахмедов

Напомним, что именно сайт Qafqazinfo.az первым сообщил об избрании в отношении Л.Ахмедовой мер пресечения в виде ареста, а затем домашнего ареста. После публикации этой информации модельер выступила с заявлениями, опровергающими предъявленные ей обвинения. Она также отрицала решение суда об аресте, заявляя, что уголовного дела против неё вообще нет: «Распространённая информация не имеет под собой никаких оснований. Это ложная информация. Я находилась за границей, мой телефон был выключен. Если бы такое произошло, прокуратура сама распространила бы информацию».

В свою очередь online-издание подчеркивает, что опубликованные ранее материалы были подтверждены несколькими авторитетными источниками и основаны на соответствующих судебных решениях.

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