Президент: Наполнение азербайджано-таджикского братства новым содержанием вызывает удовлетворение

Укрепление азербайджано-таджикской дружбы и братства, отражающих волю наших народов, которые связаны общими религиозно-культурными и историческими корнями, и их наполнение с каждым днем новым содержанием вызывают удовлетворение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия государственной независимости этой страны.

«Несомненно, активный диалог на высшем уровне, регулярные контакты, тесное сотрудничество создают условия для еще более стремительного развития и углубления этих отношений», - подчеркивается в послании главы нашего государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что азербайджано-таджикские отношения и стратегическое партнерство, основанные на взаимном доверии и поддержке, совместными усилиями и впредь будут поступательно развиваться и укрепляться.