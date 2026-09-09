Иранские удары по базам США в Иордании не привели к жертвам

Американские военнослужащие не понесли потерь в результате ракетной атаки Ирана на авиабазы в Иордании, которые используются ВВС США.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

«Ракетные удары Ирана по Иордании не привели к жертвам среди сил США», — заявил он.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что воздушно-космические силы Ирана нанесли удары по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан в Иордании, которые используются ВВС США.

Главное командование Вооруженных сил Иордании заявило, что системы ПВО страны перехватили 18 иранских баллистических ракет, еще две упали в безлюдных районах.