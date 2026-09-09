Министр Монтенегро: выборы в ЕС проверят перспективы расширения

Монтенегро считает, что предстоящие в следующем году национальные выборы в ряде стран Евросоюза покажут, насколько серьезно Брюссель относится к обещаниям по расширению блока.

Об этом заявила министр Монтенегро по делам ЕС Майда Горчевич, сообщает Euractiv.

Правительство Монтенегро, которое считается фаворитом на вступление в ЕС, выражает скептицизм относительно того, насколько близко присоединение страны к Евросоюзу.

По словам Горчевич, препятствием могут стать выборы, в частности, во Франции, Испании, Италии и Польше.

«Для процесса расширения, и не только для Монтенегро, огромным испытанием станут выборы в нескольких столицах государств-членов в следующем году… Мы можем продемонстрировать, что мы делаем и что готовы сделать для вступления в ЕС, но в конечном итоге это политика», — заявила чиновница.

Для вступления в ЕС договор о присоединении страны-кандидата должны ратифицировать все 27 государств-членов. Во Франции этот процесс особенно сложен, поскольку конституция предусматривает проведение референдума либо одобрительное голосование тремя пятыми депутатов Национального собрания и Сената.

«Я уверена, что если мы будем сотрудничать с французским правительством, которое нас очень поддерживает, и закроем все разделы переговоров, рассматривавшиеся до сих пор, то получим очень успешный результат. Давайте подождем до следующего года, и мы увидим, что произойдет», — сказала Горчевич.

Чтобы развеять опасения избирателей относительно расширения, Франция, Германия, Нидерланды и другие страны ЕС выступают за переходные периоды и строгие правовые условия для новых членов.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предложила «защитные механизмы нового поколения», которые должны гарантировать соблюдение новыми членами принципов демократии и верховенства права в течение 15 лет после вступления.

Горчевич отметила, что Монтенегро готово согласиться на наиболее строгие новые меры, чтобы предотвратить отступление от демократических принципов. При этом страна ожидает, что с самого начала будет пользоваться правами равноправного члена ЕС, в том числе правом голоса.

«Мы не боимся санкций, но стремимся к равенству внутри ЕС», — сказала министр.

Монтенегро пользуется поддержкой Австрии, Италии, Венгрии и других стран, которые выступают за то, чтобы любые новые требования в сфере верховенства права распространялись также на нынешние 27 государств ЕС.