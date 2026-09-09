Стало известно о диагнозе госпитализированного народного артиста Заура Рзаева - ОБНОВЛЕНО

Народный артист Азербайджана Заур Рзаев был госпитализирован 5 сентября около 20:50 в приёмное отделение Центральной больницы нефтяников.

З.Рзаеву был поставлен диагноз: цирроз печени в стадии декомпенсации, асцит и печёночная энцефалопатия, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Народному артисту была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате проведённых реанимационных мероприятий состояние пациента стабилизировалось. В настоящее время лечение З.Рзаева продолжается в отделении терапии.

10:28

Народный артист Азербайджана Заур Рзаев госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.

Состояние народного артиста удовлетворительное, он проходит лечение в палатных условиях, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Ожидается, что через несколько дней Заур Рзаев будет выписан из больницы.