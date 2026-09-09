Молдова денонсировала соглашение СНГ о борьбе с торговлей людьми

Правительство Молдовы денонсировало Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, подписанное в рамках СНГ 25 ноября 2005 года.

Решение было принято на заседании правительства.

Как заявила глава МВД Даниела Мисаил-Никитина, это решение связано с европейским курсом Молдовы.

«В настоящее время противодействие торговле людьми опирается на более актуальные международные инструменты, в том числе на Конвенцию Совета Европы и на механизмы сотрудничества с европейскими партнерами и Интерполом. Соответственно, мы отказываемся от соглашения, которое более не отражает нынешние реалии и механизмы», — сказала министр.

Постановление вступит в силу после официального обнародования.

Ранее Молдова вышла из базовых договоров СНГ и начала денонсацию других соглашений. Формально выход республики из Содружества произойдет в апреле 2027 года. При этом Молдова намерена сохранить участие в 17 соглашениях.