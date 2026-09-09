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«Рамштайн»: партнеры объявили новые поставки Украине

First News Media13:20 - Сегодня
«Рамштайн»: партнеры объявили новые поставки Украине

По итогам 36-го заседания в формате «Рамштайн» партнеры объявили о новых вкладах в укрепление Украины на поле боя.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram-канале, ключевыми результатами заседания стали новые средства ПВО, дроны и боеприпасы для Сил обороны.

Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупках беспилотников.

Великобритания направит 100 млн фунтов на поставки американского вооружения через механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Кроме того, страна обеспечит поставки еще 95 тыс. дронов до конца года и десятков тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет средств других государств.

Нидерланды объявили о вкладе в размере $300 млн в проект «Линия дронов» и передаче 300 ракет для борьбы с БПЛА.

Эстония продолжит поддерживать Украину в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.

Норвегия передаст ранее объявленный пакет в размере $200 млн на закупку ракет Patriot.

Испания направит 2 млн евро на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, испанская помощь будет включать ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Литва объявила о взносе в размере $10 млн в PURL.

Польша готовит новый пакет помощи на сумму 50 млн евро, который, в частности, будет включать средства ПВО.

Швеция передаст пакет поддержки на $28 млн, включая взнос в размере $14 млн в PURL.

В Министерстве обороны Украины выразили благодарность партнерам за поддержку обороны страны и укрепление Сил обороны на поле боя.

Ранее сообщалось, что Германия на заседании «Рамштайн» 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

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