Правила жизни Александра Шаровского: «Есть вещи, которые должны уйти вместе со мной…» 

Александр Шаровский, народный артист Азербайджана, режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер государственных орденов «Шохрат» и «Шараф». Скончался 9 сентября 2026 года в Баку в возрасте 78 лет.

В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Меня в театр привела любовь, где я остался навсегда. В театр я попал действительно случайно, просто пришел провести время в ТЮЗе, чтобы поразить девушку, которая впоследствии стала моей женой. Потом мы разошлись, семьи не стало, зато остался сын и театр.

Мои родители и слышать не хотели о том, чтобы их сын работал в театре. Я из еврейской ортодоксальной семьи, это у нас не положено. Мама начала ходить ко мне в театр, когда я уже стал известным и выступал на сцене Русского Драматического театра. А отец так ни разу и не зашел...

Я восточный человек, родился в Баку и придерживаюсь общих взглядов. Поэтому я не разрешаю артистам ругаться на сцене. Но, если женщина должна раздеться, то она это сделает.

Национальная идея, которую я впитал, учитывая, что я родился и вырос в Баку, - это в первую очередь уважение к иноверцам, другим нациям, другим взглядам на жизнь. Это мультикультурализм, который сейчас объявлен внутренней политикой в Азербайджане.

Моя судьба сложилась так, как сложилась. Уже много лет я всецело посвящаю себя актерскому ремеслу и режиссуре, и не вижу себя в каких-нибудь других сферах. Это моя жизнь, которая меня полностью удовлетворяет.

К своему возрасту я отношусь как к чему-то отстраненному. Насколько я понимаю мужской характер, мужчина всегда считает себя молодым. В душе он не ощущает свой возраст.

Никто не знает, когда появился первый театр на Земле, но и тогда, и сейчас амбиции были одни - это стремление к славе. Любым видом искусства человек занимается ради славы. Но дорога к ней усыпана не розами, он должен будет пройти через тернии и расплатиться за славу своим потом, кровью и слезами.

Помимо своей основной функции - постановки спектаклей – Русский драматический театр создавал некую ауру города Баку, объединяя большое число одухотворенных и одухотворяемых им людей. Это очень важный момент.

Мой друг и учитель Магсуд Ибрагимбеков мне говорил: «Тебя надо кормить сырым мясом, ты не реагируешь на интриги». А я отвечал: «Магсуд, это меня отвлекает. Я лучше спектакль поставлю, чем буду вдаваться во все это».

Если режиссер не авторитарен, значит, он бездарен. Если ты не можешь навязать свою волю актерам на сцене, каждый из которых думает, что он лучше тебя знает роль, то ты просто бездарный режиссер.

У меня есть любимое выражение, когда актеры начинают умничать. Я говорю им: идите в ЖЭК и поставьте себе в клубе спектакли для душевнобольных. У меня делайте то, что я вам говорю.

Самое сложное в моей профессии - найти решение очередного спектакля. Найти внутренний подход.

Театр - тяжелый и порой неблагодарный труд, который предполагает как наличие способностей, так и наличие воли, терпения и в хорошем смысле - агрессии.

Не люблю «чернухи». Я хочу, чтобы спектакли, которые мы ставим, несли позитивный заряд. Я просто не люблю пошлости на сцене.

Я всегда ставил те постановки, которые хотел. Пока не заболею хорошей пьесой, мне трудно сказать, что хотел просто что-то ставить.

Театр - не старый ковер, который повесил и выбиваешь из него пыль. Это вечно обновляющийся организм.

Всегда, когда беру в театр молодых артистов, спрашиваю: для чего существует актер? Ответ следует: во имя искусства и т.д. И они очень удивляются, когда я им говорю, что актер живет во имя славы.

Мне нравится молодое поколение артистов, они с жадностью учатся, борются за свое место на сцене. Это очень важно.

Актер рождается в театре. Институт - это тепличное условие, и, как правило, наше актерское самомнение.

Для того, чтобы стать артистом, надо работать, извиняюсь за выражение, как ишак. Только тогда можно надеяться, что твой талант может заиграть. Театр - это непростая профессия.

Изучить публику практически невозможно, так как она меняется со временем. Но мы всегда пытаемся понять, чего же она хочет. Мы должны ставить спектакли для разной публики, чтобы она ходила на постановки, и зал был рентабельным.

Для меня театр - это мой дом, моя семья. В каждом доме есть свои проблемы и их всегда много. Если нет проблем, то нет и коллектива.

Хорошее в театре всегда складывается только из одного критерия: если Бог наделил талантом, тогда всё получается.

Вся жизнь артиста состоит из праздников, которые он должен создавать для публики. Когда наступает твой личный праздник, то чувствуешь себя странно. Это всегда достаточно муторные дни для меня. Я всегда хочу, чтобы они как можно скорее прошли, чтобы приступить к новой работе.

В интервью меня часто спрашивают: «Счастлив ли я?». На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена, друзья, мои зрители, у меня есть – театр",

На мой взгляд, если что-то и надо оставить после себя, то это - хороший коллектив, людей, которые любят театр и умеют ему служить.

Есть вещи, которые должны уйти вместе со мной - это грехи.

В материале использованы интервью Александра Шаровского Vesti.az, Media.az, Trend.az, 1news.az, журналу «Баку» и т.д.

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