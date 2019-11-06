57 человек пострадали из-за утечки химического вещества в Англии

Британские СМИ сообщают о массовом отравлении неизвестным химическим веществом в графстве Кент.

По сведениям телеканала Sky News, на данный момент насчитывается, по меньшей мере, 57 пострадавших. Все они испытывают сильное затруднения с дыханием.

Пожарно-спасательные и медицинские службы в настоящий момент работают в районе Саттон-Роуд, Лэнгли. По данным медиков, ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия также прибыло несколько нарядов по борьбе с утечками опасных химических материалов. По предварительным сведениям, утечка неустановленного химиката имеет местное происхождение.

Rg.ru