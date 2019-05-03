Афлатун Амашов о заявлении ОБСЕ: Вызывает сожаление, что представитель такой авторитетной структуры…

Председатель Совета по прессе Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов выразил отношение к заявлению ОБСЕ.

Как сообщает 1news.az, A.Амашов подчеркнул, что различные международные организации озвучивают заявления в связи с прошедшей 19 октября в Баку несанкционированной акцией представителей оппозиции.

«Часть этих заявлений связана с освещением акции журналистами. В частности, утверждается, что были созданы препятствия для представителей медиа, на них было оказано давление. Такую позицию ряда структур и посольств по объективным и субъективным причинам в определенном смысле еще можно понять. Однако вызывает удивление, что этот необоснованный, несерьезный подход был поддержан такой авторитетной организацией, как ОБСЕ.

Совет по прессе Азербайджана заблаговременно, до начала митинга, обратился к журналистам и представителям правоохранительных органов. Мы порекомендовали журналистам, освещающим митинг, носить специальные жилеты с надписью PRESS. На митинге также действовала совместная мониторинговая группа, состоящая из представителей Совета по прессе и Министерства внутренних дел Азербайджана. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций представители СМИ могли информировать об этом мониторинговую группу по мобильным телефонам.

Совет по прессе также призвал сотрудников правоохранительных органов принять меры для создания соответствующих условий для представителей СМИ, одетых в жилеты с надписью PRESS, и в целом быть внимательными к журналистам.

В ходе акции были те, кто обратился к членам мониторинговой группы. На митинге были созданы условия для получения журналистами информации.

Об этом свидетельствует и большое количество распространенных фотографий и видеоматериалов с митинга. В этом плане мнение представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Арлема Дезира о том, что журналисты не могли беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность, предвзято. Ясно, что господин Дезир не видел фото- и видеоматериалов с акции. Интересно, на каком основании он пришел к этому выводу?

Он не узнал мнения Совета по прессе - единственной организации, которая заявляет о мониторинге выполнения журналистами профессиональной деятельности на митинге. Вызывает сожаление, что представитель такой авторитетной структуры, как ОБСЕ, так безответственно относится к своей должности», - подчеркнул Афлатун Амашов.

Напомним, что в ходе несанкционированного митинга в центре Баку никто не пострадал, 60 человек были задержаны, 48 отпущены после предупреждений, материалы на 12 человек направлены в суд.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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