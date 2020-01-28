Акция по сдаче крови в Международном банке Азербайджана

Акция «День донора» прошла в Международном банке Азербайджана.

Сотрудники головного офиса и различных филиалов банка сдали кровь во время акции, организованной в сотрудничестве с Федерацией талассемии Азербайджана. Акция проводилась при медицинской поддержке врачей-гематологов Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии им.Б.А.Эйвазова.

Целью этой акции является поддержание лечения детей, страдающих талассемией. Накопленный запас крови будет использован для лечения этих детей.

Генеральный директор банка Айнур Сулейманлы отметила: «Международный банк Азербайджана реализует различные последовательные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. «День донора» также является одним из наших социальных проектов. Каждая капля крови - это помощь в поддержании жизни ребенка. Мы намерены сделать такие «Дни доноров» хорошей традицией для нашей команды в будущем».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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