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Али Ахмедов обратился к ООН: Карабахский конфликт тормозит экономическое развитие Азербайджана

Сегодня в 12:22 ~ 2 минуты на чтение 250
Али Ахмедов обратился к ООН: Карабахский конфликт тормозит экономическое развитие Азербайджана

Факт продолжающейся оккупации части территории страны и последствия неурегулированного нагорно-карабахского конфликта представляют собой значительную преграду для социально-экономического развития Азербайджана.

С таким заявлением выступил сегодня, 16 января, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на международной конференции в Баку, посвященной определению новых приоритетов и целей сотрудничества Азербайджана и ООН на период до 2025 года.

Он объяснил это тем, что часть азербайджанских земель, богатых природными ресурсами, находится под армянской оккупацией – это Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.

Более того, в результате конфликта в Азербайджане образовалась огромная группа людей – беженцев и вынужденных переселенцев – которые были лишены всего и нуждаются в постоянной социальной поддержке, которая оказывается из государственных фондов, отметил он.

«Такая ситуация значительно тормозит социально-экономическое развитие Азербайджана. Потому мы ожидаем, что на уровне ООН внимание к вопросу неурегулированности нагорно-карабахского конфликта будет повышено», - сказал Али Ахмедов.

«Урегулирование конфликта ликвидировало бы преграды и открыло бы перед Азербайджаном еще большие возможности для экономического развития», - добавил он, обратив всеобщее внимание на один из принципов ООН – «не оставить никого в стороне».

В своем выступлении вице-премьер также отметил, что целью азербайджанского правительства является продолжение политики по реализации Госпрограмм и стратегий, нацеленных на развитие экономики страны и повышение благосостояния народа, в соответствии с приоритетами ООН.

Одним из основных ресурсов, на которые опирается азербайджанское правительство в реализации программ по развитию, является человеческий потенциал, подчеркнул вице-премьер.

«Население Азербайджана выросло с 7 млн человек в 1980-е до 10 млн человек в 2019 году.  Активный демографический рост за последние 20-30 лет означает, что ежегодно к рынку труда присоединяются сотни тысяч молодых людей, и задача правительства –  обеспечить их рабочими местами», - сказал А.Ахмедов. 

Еще одной приоритетной задачей азербайджанского правительства вице-премьер назвал благоустройство и повышение экономической роли сельских регионов Азербайджана, где по-прежнему проживает большая часть населения.

Али Ахмедов выразил уверенность, что совместные с ООН программы по развитию помогут Азербайджану достичь поставленных целей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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