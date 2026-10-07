Азербайджан выразил Германии протест в связи с публикацией Der Spiegel

Азербайджан выразил протест в связи с упоминанием страны немецким изданием Der Spiegel в рамках расследования в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга.

По информации, полученной АПА из дипломатических источников, Азербайджан по линии спецслужб и дипломатическим каналам выразил в связи с этим протест как офису канцлера Германии, так и Министерству иностранных дел Германии.

Отметим, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники упомянуло Азербайджан в связи с расследованием в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга. Издание утверждает, что Август Ханнинг, возглавлявший Федеральную разведывательную службу Германии (BND) в 1998–2005 годах, шпионил в пользу Азербайджана, готовил определенные секретные отчеты и передавал их азербайджанской стороне.

Добавим, что Совет по медиа и вещанию также распространил заявление в связи с этим вопросом.

В заявлении отмечается, что представление широкой аудитории в качестве факта безосновательных утверждений, связывающих Азербайджан с указанным расследованием, которые первоначально были распространены немецким изданием Der Spiegel, а затем тиражировались Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph и другими международными медиаресурсами, вызывает серьезную обеспокоенность, а распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник считается неприемлемой информационной манипуляцией.