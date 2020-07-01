Али Асадов: «В результате ослабления карантинного режима в ряде городов и районов увеличились нарушения»

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В среду, 1 июля, под председательством премьер-министра Али Асадова состоялась республиканская видеоконференция Оперативного штаба в расширенном составе.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на Кабмин, во встрече приняли участие помощник Президента АР Зейнал Нагдалиев, глава МВД Вилаят Эйвазов, начальник СГБ Али Нагиев, генпрокурор Камран Алиев и руководители органов Исполнительной власти, прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности 77 городов и районов.

Была обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионах, где не действует строгий специальный карантинный режим, оценено состояние исполнения карантинных правил.

На встрече также говорилось о важности усиления контроля за соблюдением населением санитарно-эпидемиологических правил.

Премьер-министр Али Асадов подчеркнул, что в результате ослабления карантинного режима в ряде городов и районов увеличились нарушения.

Он отметил важность ведения точной статистики в связи с ситуацией в районах, контроля за местами с наибольшими случаями заражения, усиления работы по дезинфекции и мер утилизации в больницах, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

Премьер-министр поставил перед руководителями районов и городов требование о своевременном и безупречном выполнении поручений.

Эльшан Рустамов