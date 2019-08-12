Анна Нетребко путешествует по районам Азербайджана: «Я влюбилась в шекинское пити» - ФОТО

Мировая оперная дива Анна Нетребко путешествует по родине своего супруга - народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова.

Очередной визит А.Нетребко в Азербайджан не связан с ее профессиональной деятельностью – звезда мировой оперы приехала на 75-летний юбилей свекрови, а также приняла участие в свадьбе близких друзей в Баку.

А сейчас вместе с мужем и сыном Тьяго путешествует по азербайджанским районам, делясь с полумиллионом подписчиков в Instagram своими восторженными отзывами об Азербайджане.

«И мы начали наше путешествие вглубь этой прекрасной страны - Азербайджан!» - отмечает А.Нетребко, начиная свое знакомство с родиной супруга с города Шамаха, подчеркивая, что залогом хорошего путешествия всегда является хорошая компания.

Из Шамахи А.Нетребко отправилась в Шеки. «Высота 2100 метров. Впечатляющий вид сверху на Шеки», - пишет певица, делясь в Instagram нижеприведенными снимками.

По Азербайджану оперная дива путешествует вместе с супругом и сыном, а также с близкими друзьями.

«Пити - местное блюдо, в которое я влюбилась. Похоже на советскую тушенку, только это мясо барана, горох и желтая слива», - делится своими гастрономическими впечатлениями с подписчиками в Instagram Анна Нетребко.

Находясь в Шеки, А.Нетребко посетила базар, Караван-сарай и Дворец шекинских ханов, где приобрела себе и своим подругам знаменитые шекинские келагаи.

Заглянула оперная дива и в Киш, где посетила главную достопримечательность этого села - древний христианский храм XII века.

Путешествие Анны Нетребко по Азербайджану продолжается – из Шеки она отправилась в Гянджу, где, судя по публикациям в социальной сети Instagram, находится в данный момент.

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Ф.В, Г.Р.