Арье Гут: «Ильхам Алиев проявил искусное дипломатическое мастерство и прямо в лицо заявил Пашиняну «кто есть, кто»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал премьер-министру Армении на героизацию пособника режима Третьего рейха. Об этом сообщает РИА Новости.

Дискуссия между лидерами двух стран состоялась 11 октября на саммите стран СНГ. Алиев отметил, что главы стран содружества неоднократно выступали против героизации пособников Адольфа Гитлера, и напомнил, что в Ереване стоит памятник известному националисту.

«Прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также процитировал доклад МИД России, в котором подтверждалась связь Нжде с нацистами и его арест советскими властями.

«Считаю, что Ильхам Алиев поступил как настоящий лидер своей страны, который первым среди всех президентов стран СНГ, сказал в лицо премьер-министру Армении о том, что его страна уже не первый год занимается героизацией фашиста и антисемита Гарагена Нжде» – об этом заявил Азертадж израильский эксперт в области международных отношений, общественный деятель, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут.

По словам израильского эксперта, никто не вмешивается в суверенные права народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. « Однако мы не должны молчать, как не смог не сказать подлинной правды Президент Ильхам Алиев на саммите СНГ. Мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста.

Как нам-израильтянам, реагировать на воздвигнутый три года назад памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване? Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, для человека, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, – это невыносимая боль в душе» – отметил Арье Гут.

По словам Гута, на исходе XX века и в начале XXI века массовая резня и убийство тысяч людей стали коренным пунктом всех коллизий духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы. Холокост – это страшное и невыносимое для памяти еврейского народа слово. Это – боль страдание, унижение, оскорбление, зверство, варварство, массовое уничтожение еврейского народа со стороны озверевшего и оголтелого фашистского режима. В то время, когда Президент Азербайджана справедливо называет Нжде фашистом и пособником Гитлера, премьер-министр Армении называет его героем Армении.

В отличии от современной Германии, которая тщательно предупреждает своих молодых людей об ужасах, которые совершила нацистская Германия, глубоким пороком современного армянского общества в целом является создание культа личности вокруг армянских фашистов - Дро и Нжде. «В честь них чеканятся монеты, им возводятся памятники, снимаются фильмы о их жизни и деятельности, как будто они являются своего рода настоящими народными героями. Так я хочу напомнить премьер-министру Пашиняну, что история никогда не забудет о жестокость 20-тысячного армянского легиона нацистского вермахта во время Второй мировой войны. Под руководством именно армянского фашистского командира генерала Дро и Нжде армяне участвовали в маршах смерти и уничтожении тысяч евреев», - отмечает Арье Гут.

Израильский эксперт подчеркивает известный факт, что азербайджанская нефть сыграла огромную роль в победе во Второй мировой войне. «Азербайджанский народ внес большой вклад в завоевание победы над фашизмом и ради победы во второй мировой войне, Азербайджан понес многочисленные жертвы. Многочисленные беженцы и вынужденные переселенцы в этой войне, большинство из которых были евреи, нашли убежище, а затем и Родину в Азербайджане. Среди них были и члены моей семьи, которые спаслись благодаря гуманности и толерантности азербайджанского народа»- подчеркивает израильский эксперт.

Арье Гут отмечает, что стоит привести пример героизма азербайджанского разведчика под псевдонимом «Садыгашвили» (Гамза Джумшуд оглу Садыгов), который в составе советской военной разведки под Сталинградом взял в плен ближайшего соратника Гитлера - генерала Иоханна фон Родденбурга, который отличался особой жестокостью и самолично уничтожал еврейских детей. «Этого зверя в облике человека называли отцом «биологической бомбы» Гитлера, который проводил испытания на еврейских детях. Именно азербайджанец Гамза Садыгов стал спасителем еврейских детей, благодаря его смелости и храбрости были спасены от верной гибели несколько десятков еврейских семей. Долгие годы имя Садыгова было предано забвению. Оно не встречалось в учебниках истории, редко упоминалось в мемуарной литературе, и о нем практически никто не знал. Сегодня, когда открылись многие архивы и достоянием гласности стали полузабытые имена Гамза Джумшуд оглы Садыгов, как бы снова оказался рядом с нами.

Гамза Садыгов вернулся в Азербайджан, в родной Агдамский район, как герой. В настоящее время могила этого героя находится на территории Азербайджана, которая оккупирована Арменией и больно думать, что герой спасший еврейских детей от фашистов, сам лежит под ногами у армянских фашистов, которые ничем не отличаясь от немецких фашистов истребили детей как в азербайджанском городе Ходжалы, так и в других оккупированных и близлежащих районах Азербайджана. Что касается могилы Садыгова, то есть сведения, что могила героя разрушена армянскими вандалами.»- подчеркивает израильский эксперт Арье Гут.

Слова Президента Азербайджана на саммите глава стран СНГ о героизации фашизма в Армении – это реальный факт. Ильхам Алиев проявил искусное дипломатическое мастерство и прямо в лицо заявил армянскому главе правительства «кто есть кто?».

«Сегодня это уже не секрет, что в Армении на государственном уровне пропагандируется идеология фашизма, героизация армянских фашистов и нацистов, которые тесно сотрудничали с фашистской Германией, возводятся памятники, в их честь называются улицы, площади, учебные заведения, стратегические центры. Популяризация фашизма, антисемитизма и терроризма стала в этой стране Южного Кавказа интегральной частью государственной политики. Самое страшное и возмутительное то, что фашистская идеология под названием «Нждеизм» включена в Армении в программу учебных заведений, и молодое поколение воспитывается на этих «ценностях» – отмечает израильский эксперт.

«Как, скажите нам, реагировать на памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване. Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде - это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, для человека, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, - это невыносимая боль в душе. Именно поэтому для меня это и личная трагедия» - подчеркивает Арье Гут.

Израильский эксперт отмечает, что это такую политику современной Армении можно назвать бомбой замедленного действия, так как молодежь, выросшая на такой идеологии, в будущем будет продолжать дело фашизма и терроризма. «При финансовой поддержке правительства Армении издана книга под названием «Гарегин Нжде и его учение», о нем снят фильм, который обошелся в несколько миллионов долларов США. Вот на что расходуют в Армении финансовую помощь США и России - на популяризацию нацизма, фашизма и терроризма. Эта государственная политика Армении является примером крайнего неуважения к миллионам людей, погибшим в борьбе против фашизма во Второй Мировой войне, их близким и ветеранам, особенно гражданам бывшего СССР, которые имеют исключительные заслуги в завоевании победы над фашизмом. Здесь возникает вопрос - неужели у армян не было других героев, кроме фашистов Нжде, Дро?» - задает риторический вопрос Арье Гут.