Арье Гут: «Кровавый Черный Январь стал страницей мужества и героизма азербайджанского народа в истории борьбы за независимость» - ФОТО

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления о введении чрезвычайного положения в город Баку и другие регионы Азербайджана были введены подразделения советских вооруженных сил. В результате жестокой расправы над мирным населением сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом вчера сказал в комментарии сюжета «Азербайджан отмечает 30-летие событий Черного Января» в прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала исполнительный директор израильского представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма и "Азербайджанского Дома в Израиле", известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Арье Гут подчеркивает, что азербайджанцы эту массовую резню мирных граждан, осуществленную в ночь с 19 на 20 января 1990 года назвали "Черным январем". "Основная цель операции "Удар" состояла в том, чтобы сокрушить национально-освободительное движение Азербайджана к независимости. По официальной статистике, в результате этой кровавой карательной операции 131 человек погиб, однако неофициальные цифры достигают, по меньшей мере, 300 человек, а возможно и больше. C этого момента было совершенно ясно, что советская империя находится на пороге краха", – подчеркнул Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что солдаты расстреливали людей на месте в упор, осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины, убивая находившихся в них мирных граждан, обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу оказывать помощь раненым. "Страшное зрелище представлял собой Баку утром 20 января: окровавленные улицы и площади когда-то красивого города, раздавленные трупы, покореженные машины, обстрелянные дома и разбитый гусеницами танков асфальт. В эту страшную ночь мирное население Азербайджана, особенно Баку, пережило страшный шок. Мне было 15 лет, мы жили в Баку и, помню, просидели с родителями и сестрой всю ночь, никак не могли уснуть. Мы не знали, что нас может ожидать. Эта кровавая резня еще раз доказала античеловеческую и кровавую сущность тоталитарного советского режима, когда советские войска были использованы не для подавления внешней агрессии, а против собственного народа"- отметил Арье Гут выступая в прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала.

"21 января 1990 года Баку и азербайджанский народ хоронили своих сыновей и дочерей, которые, по словам Горбачева, были «исламскими фундаменталистами». «Неужели Фариза - девушка, которая три месяца назад вышла замуж, и покончила с собой, услышав о смерти мужа, или Рашад, которому было 15 лет, или еврейские представители Баку - все они были «исламскими фундаменталистами» - задается риторическим вопросом Арье Гут.

Черный январь стал невыносимой болью для азербайджанского народа. Однако это страшная боль была болью и для еврейского народа Азербайджана. Я не отделяю в этой трагедии и еврейский народ, так как наш народ является неотъемлемой частью народа Азербайджана. В этой страшной трагедии погибли сыновья и дочери Азербайджана среди которых и три представителя еврейского народа – врач скорой помощи Александр Мархевка, 17 летняя Вера Бессантина и Ян Меерович, получивший 22 ранения.

Но среди нас есть и живые герои, мой друг, наш аксакал и фотограф Борис Добин благодаря мужеству, храбрости и гражданской позиции которого люди в Израиле узнали о страшной и кровавой трагедии "Черного Января". Для Бориса Добина, как и для всех нас- выходцев из Азербайджана в Израиле - это незаживающая рана, которая никогда не перестанет причинять боль. Борис Матвеевич прекрасно помнит детальное развитие событий. Картина на улицах была ужасной. Трупы были повсюду. Было ясно, что советская армия стреляла в безоружных людей, которые не могли и не пытались сопротивляться. То, что армия сделала 19-20 января в Баку, было настоящим фашизмом» - отметил Арье Гут в своем комментарии.

По мнению Арье Гута, корни январской трагедии были в продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана. "Анализ событий 1988-1990 годов ясно показал, что Армения при полной поддержке центрального советского правительства намеревалась аннексировать часть территории соседней республики. Карательные действия советских вооруженных сил, которые были осуществлены в Баку в январе 1990 года, по масштабу, жестокости и числу жертв превзошли подобные события в Тбилиси в апреле 1989 года, Вильнюсе в январе 1991 года. Это были финальные конвульсии устаревшей советской империи.

Прошло 30 лет со дня событий кровавого "Черного Января" Азербайджанская Республика сегодня совершенно другая страна. Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе христианских и еврейских общин. Даже когда около 30 лет назад вспыхнул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди конфессиональных и этнических групп. Здесь евреи и азербайджанцы веками жили и ныне живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой. Несмотря на этническую чистку и продолжающуюся агрессию Армении против Азербайджана, включая оккупацию 20% территории страны и 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан не изменил свое отношение к национальным и этническим меньшинствам, он как был, так и продолжает оставаться подлинным образцом межнационального и межконфессионального диалога. Азербайджан является лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе и является основным стратегическим партнером Израиля в Евразии и в исламском мире" – подчеркнул Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, кровавый "Черный январь" стал началом конца советской власти в Азербайджане и началом распада Советского Союза. «В конечном итоге все усилия руководства СССР по сохранению Азербайджана в рамках советской власти оказались бесполезными. Несмотря на кровавые события в Баку, 20 января 1990 года стало страницей героизма в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Хотя азербайджанский народ 20 января 1990 года подвергся военной, моральной и политической агрессии, в то же время он проявил свою способность поддерживать традиции исторического героизма и противостоять самым жестоким нападкам коммунистической системы ради свободы и независимости Родины», – резюмировал в комментарии сюжета «Азербайджан отмечает 30-летие событий Черного Января» в прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала исполнительный директор израильского представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма и "Азербайджанского Дома в Израиле", известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.