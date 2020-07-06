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Арестован отец Сафуры Алиевой – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 16:51 ~ 1 минута на чтение 2821
Арестован отец Сафуры Алиевой – ФОТО – ВИДЕО

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила официальную информацию о задержании чиновников Министерства иностранных дел АР.

Сотрудники СГБ АР провели оперативно-следственные мероприятия по пресечению противоправных действий некоторых должностных лиц, во имя своих корыстных интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства.

В числе задержанных сотрудников МИД начальник хозяйственного отдела Салим Ализаде, являющийся отцом представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2010» Сафуры Алиевой.

Следствие установлено, что есть обоснованные подозрения, что председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде и Салим Ализаде регулярно присваивали деньги, выделенные Министерству иностранных дел, требовали и получали взятки с предпринимателей за поставку товаров и осуществление работ для МИД.

По факту возбуждено уголовное дело. Фархаду Моллазаде и Салиму Ализаде предъявлено обвинение в использовании должностных полномочий в корыстных целях, злоупотреблении ими, присвоении и взяточничестве. Нурупаша Абдуллаев обвиняется во взяточничестве.

Все задержанные арестованы решением суда, следствие по делу продолжается.

Феликс Вишневецкий

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