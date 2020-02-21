Автор впечатляющего ролика о Баку: «Мне хотелось удивить зрителя» - ФОТО - ВИДЕО

Режиссер Заур Мамедвелиев рассказал в интервью 1news.az о впечатляющем ролике, посвященном Баку и вызвавшем положительный резонанс в социальных сетях.

Заур Мамедвелиев отмечает, что с тех пор, как он помнит себя, всегда был занят каким-либо творчеством, и если в детстве это было рисование и лепка фигур из пластилина, то в подростковом периоде и вплоть до взрослой жизни он занимался написанием музыкой и сочинял песни в жанре рэп: «Но в 2009 году все поменялось – я устроился в креативное агентство и начал работать видеомонтажером, и понял, что готов посвятить этой сфере всю свою жизнь. Тут мне пригодились и навыки рисования, и чувство ритма, и чувство вкуса. Чуть позже уже начал сам снимать видео, а в апреле 2013-го открыл свою студию видеопроизводства «Time Studio».

На съемки ролика о столице Азербайджана, вызвавшего позитивный резонанс в социальных сетях, З.Мамедвелиева вдохновили похожие работы зарубежных авторов, и ему захотелось сделать что-то в том же жанре: «Я, наверное, немного шокирую, но снимать проект начал в 2016 году, а закончил монтаж только в 2020-м. Нет, я не работал над ним в течение 4-х лет, просто были долгие паузы – то компьютер подводил, то не было времени, то погода не та, то облака не те, а то и просто неохота. Но внутренний перфекционист во мне не сдавался, и я все-таки закончил этот проект, чему очень рад, так как не люблю тратить время впустую и вообще очень ценю время, поэтому и назвал свой видеопродакшен «Time».

Рассказывая о формате съемки видео о Баку, режиссер Заур Мамедвелиев подчеркивает: «Это смесь таймлапсов, гиперлапсов и гиперзумов, кстати, технику гиперзум придумал travel-фотограф Джефф Томпкинсон, я даже как-то писал ему в Фейсбук свои восторженные отзывы и просил раскрыть секрет того, как он это делает. Он поблагодарил меня, сказал, что ему очень приятно, но секреты раскрывать не стал, но я же перфекционист, и в очередной раз не сдался и разобрался в этой технике сам».

По словам З.Мамедвелиева, главной целью съемки видео было сделать впечатляющий ролик о родном городе: «Ну, а также постараться удивить зрителя, и надеюсь, что это у меня получилось. Но после того, как друзья увидели черновик, все в один голос сказали, что его можно продать какой-нибудь крупной местной компании. Не буду врать, местами пробегали мысли сделать это, но в итоге я все-таки решил выложить его со своей личной страницы».

Режиссер отмечает, что получил множество положительных отзывов о ролике, но при этом подчеркивает: «Не буду льстить себе и говорить, мол, все прям хвалят. Запомнился мне один отрицательный комментарий, парень написал что-то типа «Burda nə var ki, niyə hamı belə tərifləyir, mənim hec xoshuma gəlmədi» (что здесь такого, что все хвалят, мне вообще не понравилось – прим. ред.). Этот комментарий был самым запоминающимся. Не то, что это задело меня как-то, я очень самокритичный человек, и считаю, что критика – вещь хорошая настолько, что за нее даже деньги платить можно, но лишь из уст компетентного человека, который может критиковать конструктивно».

Заур Мамедвелиев рассказывает о том, что ему очень хочется сделать еще лучше видео про весь Азербайджан: «Но на этот раз мне бы хотелось еще детальнее продумать все переходы и в каких-то сценах даже задействовать людей, так как я считаю, что этому ролику не хватает живых людей, не хватает эмоций. Надеюсь на проект про Азербайджан получится найти крупного инвестора, так как, снимая ролик про Баку, у меня рождались идеи с интересными переходами, но они не реализовались из-за трудностей с доступом в определённые места».

Сейчас З.Мамедвелиев работает над таймлапс проектом, снятом в Таиланде два года назад, и параллельно снимает коммерческие рекламы – ниже вы можете просмотреть его ролик, посвященный солнечному Дубаю.

Ф.В, Г.Р.