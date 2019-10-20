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Айтен Мустафаева: «Протесты могут быть инициированы из-за рубежа»

Сегодня в 18:45 ~ 2 минуты на чтение 316
Айтен Мустафаева: «Протесты могут быть инициированы из-за рубежа»

Оппозиция у нас не интеллектуальная, не имеет под собой никакой политической базы, электората.

Об этом 1news.az заявила депутат Милли Меджлиса Айтен Мустафаева, комментируя несанкционированную акцию протеста оппозиции 19 октября в центре города.

«Хотелось бы узнать, по поводу чего они хотят выражать протест, в то время как в стране идут реформы и обновляются кадры, делаются очень важные геополитические и исторические шаги. Я не вижу смысла в недовольствах, причин для того, чтобы выражать протест, не вижу. Социальные вопросы стоят на кону, решаются они в процессе. Сделать большой шаг сразу невозможно, тем не менее, шаги сделаны и продолжаются», - сказала она.

А.Мустафаева отметила, что на протяжении всей истории реформы всегда встречали протест. «Я думаю, что это вызвано политическими интересами отдельных людей, течений», - сказала она.

По ее словам, единственный вопрос, который может беспокоить азербайджанских патриотов, это вопрос Нагорного Карабаха, и здесь не протест нужен, здесь нужны поддержка и готовность в любой момент пойти и освободить свои земли.

«Собрание 50-60 лиц, пусть будет 100-200 - это что? Протесты? Если есть какие-то серьезные моменты, по поводу которых надо протестовать, так объявите, мы тоже будем знать. Я не вижу повода для протеста», - сказала она.

Она не исключила тот факт, что акция протеста может управляться со стороны. «Вам не кажется странным, что все это происходит после саммита тюркоязычных стран в Баку? Уверена, что наши соседние государства не рады созданию такого союза», - сказала она, отметив, что все это свидетельствует о том, что Азербайджан на правильном пути.

А.А., М.К.

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