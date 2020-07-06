Азербайджан использует все возможности в борьбе с коронавирусом

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С самого начала распространения пандемии Азербайджан предпринимает важные шаги, направленные на борьбу с коронавирусом. На этом нелегком пути Азербайджан с самого начала поставил во главу угла здоровье и безопасность людей.

Именно здоровье граждан Азербайджана находится в центре всех принятых мер, подчеркнул в очередной раз Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению «Хазар» после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенном для лечения больных коронавирусом.

Благодаря принятию всех превентивных мер удалось сохранить ситуацию под контролем, заявил глава государства.

«Несмотря на то, что в настоящее время ежедневно регистрируется примерно 500 новых больных, то есть, темпы заражения высоки, ситуация находится под контролем. Конечно, с первых дней пандемии мы предприняли очень важные шаги. В феврале у нас было всего шесть лабораторий. В настоящее время их количество достигло 29, заказано еще 15 лабораторий, которые на подходе, таким образом, их количество достигнет 44. Это позволит нам проводить еще больше тестов. Должен также отметить, что на сегодняшний день проведено более 500 тысяч тестов, по количеству тестов на душу населения Азербайджан находится где-то на 40-м месте в мире», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев затронул и вопрос продления карантинного режима в стране.

«Конечно, мы предпринимаем шаги, связанные с принятием ограничительных мер, в соответствии с ситуацией. В мае, когда мы предприняли первые смягчительные шаги, я сказал, что если мы увидим рост темпов распространения заболевания, то вынуждены будем вернуться к ужесточенным ограничительным мерам. Так и случилось. Считаю, что сохранение сегодня в силе карантинного режима – правильный шаг», - сказал глава государства, подчеркнув, что с учетом сложности ситуации система здравоохранения страны должна быть готова к самой критической ситуации, и для этого предпринимаются конкретные шаги.

«Уже функционируют 5 больниц модульного типа. Строительство этих больниц в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги. Вы знаете, что ни одна страна не была готова к пандемии. Количество имеющихся у нас коек было рассчитано на обычный режим. Поэтому необходимо было построить больницы модульного типа, и мы сделали это. Как вам известно, две из них уже функционируют в Баку, одна – в Сумгайыте, одна – в Гяндже, одна - в Абшеронском районе, идет строительство еще пяти больниц. Мы считали, что десяти больниц нам будет достаточно. Однако видим, что появится необходимость в дополнительных больницах. Поэтому недавно я дал указание заказать еще десять больниц модульного типа, определить их места», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что без поддержки общества все предпринимаемые государством шаги не могут дать ожидаемого результата, и призвал граждан осознавать свою ответственность, соблюдать правила карантинного режима и понять, что все правила рассчитаны на охрану здоровья людей, в том числе и нарушителей карантинного режима.

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Азербайджан с первых дней распространения в мире инфекции COVID-19 предпринял гибкие шаги и начал осуществлять серьезные меры по всем направлениям.

Об этом сказал 1news.az политический обозреватель Ильгар Велизаде.

«В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в целях профилактики пандемии, координации деятельности государственных органов, реализации общей стратегии был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, реализована программа поддержки. Правительство разработало программу по предотвращению распространения вируса, совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, обеспечению устойчивости экономики страны, усилению социальной защиты населения, охране здоровья и просвещению граждан», - отметил он.

В настоящее время Оперативный штаб на высоком уровне справляется со своей работой, государство предпринимает все возможные меры, считает эксперт.

«Именно благодаря этим мерам в Азербайджане не наблюдалось плачевной ситуации, сложившейся в самых развитых государствах мира. Сегодня ситуация в нашей стране - как по числу инфицированных, так и умерших - удовлетворительная. Работа, проводимая Азербайджаном в этом направлении, неоднократно была особо отмечена Всемирной организацией здравоохранения, отдельными международными структурами, главами государств и правительств», - отметил И.Велизаде.

По его словам, Азербайджан использует все возможности в борьбе с коронавирусом: государство делает все возможное для обеспечения населения медицинскими принадлежностями, лекарственными препаратами, вводятся в эксплуатацию больницы модульного типа.

«Несмотря на серьезные усилия ВОЗ и государств, предотвратить пандемию или локализовать ее пока не удалось. Мир продолжает бороться с COVID-19. Для предотвращения более широкого распространения эпидемии странами проводятся различные мероприятия, вводится карантинный режим. Мы вынуждены жить с этим заболеванием, пока не найдем вакцину.

Очередной рост случаев заражения происходит не только в Азербайджане. После смягчения карантина многие страны вновь столкнулись с ростом числа случаев заражения, поэтому они были вынуждены снова принять меры по ужесточению», - отметил он.

Президент Ильхам Алиев правильно заметил, что для выхода из глобального кризиса с наименьшими потерями требуется ответственность каждого из нас, подчеркнул эксперт.

«Мы смогли сохранить стабильность в первые дни распространения вируса, потому что у людей было чувство ответственности, они были осторожны. Но как только правила карантинного режима несколько смягчились, граждане утратили чувство ответственности. Мы являемся свидетелями фактов неиспользования масок в общественном транспорте, в закрытых помещениях, посещения родственников и соседей, инфицированных коронавирусом, организации похоронных церемоний, различных собраний. Если люди не будут соблюдать правил, то добиться желаемого результата не удастся», - сказал он.

«COVID-19 не зря называют третьей мировой войной. Мы находимся на войне, и мы все должны присоединиться к борьбе, чтобы выиграть эту войну. Этого можно добиться, соблюдая три простых правила: надевать медицинскую маску, сохранять социальную дистанцию, регулярно мыть руки. Уже вокруг каждого из нас есть инфицированные коронавирусом люди, семьи, мы видим, с какой большой проблемой они сталкиваются. Это побуждает каждого из нас проявлять ответственность, еще больше укреплять наше единство и солидарность», - заключил эксперт.

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С.Агаева