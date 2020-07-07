Ильхам Алиев: Мы выстоим, если даже цены на нефть составят 14 долларов

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«Конечно, пандемия не прошла бесследно. Сегодня ведущие финансовые структуры мира выдвигают различные прогнозы – какой спад претерпит мировая экономика, каким будет положение в еврозоне, какая ситуация ожидается в связи с безработицей. Мы видим, что в странах, где безработица была на низком уровне, она резко возрастает. По мировой экономике нанесен ощутимый удар, и поскольку Азербайджан также является частью мировой экономики, естественно, это негативно отразилось и на нашем положении».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению «Хазар» после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенном для лечения больных коронавирусом.

По словам главы государства, Азербайджан начал год с очень большими надеждами, большими планами:

«В первые месяцы года наши экономические показатели были достаточно высокими. Мы считали, что 2020 год станет первым годом, который принесет прекрасные результаты благодаря проводимым в последнее время реформам. Но, конечно, пандемия вмешалась во все наши планы, и мы сознательно предприняли очень жесткие ограничительные меры, в том числе в области торговли, других сферах. Мы предполагали, что наша экономика будет переживать спад. По итогам пяти месяцев спад в экономике Азербайджана составил 1,7 процента. Через несколько дней, наверное, станут известны итоги шести месяцев. Но знаете, это будет восстановлено. Поэтому еще раз хочу сказать, когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика – на втором.

Но, несмотря на это, мы не отложили, не сократили ни один социальный проект, напротив, социальные проекты, реализованные в нынешнем году по линии бюджета, более впечатляющие, чем в прошлом году».

Глава государства подчеркнул, что в связи с пандемией были выделены средства на оказание помощи безработным, неформально занятым, тем, кто работает в сферах, пострадавших от пандемии:

«Как вам известно, для поддержки безработных, а также неформально занятых, оказания материальной помощи людям, работающим в пострадавших от пандемии сферах, и в других целях предусмотрены средства в размере около 3 миллиардов манатов, часть из них уже израсходована. Поэтому мы будем выделять столько средств, сколько нужно».

Глава государства отметил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть на мировых рынках, за шесть месяцев наши валютные резервы уменьшились всего на 98 миллионов долларов.

«Мы ожидали большего сокращения, спада. Если в нашем бюджете цена на нефть заложена из расчета 55 долларов, то в течение шести месяцев средняя цена нефти составила 38 долларов. То есть, это большая потеря для нас. В некоторые дни она падала еще ниже.

Как вам известно, некоторые представители, именующие себя оппозицией, даже поздравляли друг друга, радовались тому, что цены на нефть упали до 14 долларов, и страна, таким образом, столкнется с большими проблемами. Знаете, азербайджанский народ, видя эту омерзительную картину, еще раз убеждается в том, кто есть кто. Потому что падение цен на нефть в первую очередь отразится на решении социальных проблем людей. Если цены на нефть на протяжении длительного времени будут находиться на низком уровне, то нам волей-неволей придется сократить инвестиционные расходы. В таком случае возрастет безработица. Мы вынуждены будем сократить социальные расходы, и люди пострадают от этого.

Считаю, что сегодня падению цен на нефть радуются только Армения и антинациональный совет, именующий себя оппозицией, потому что и те, и другие живут враждебными чувствами к азербайджанской государственности. Азербайджанский народ должен знать это.

Но я сказал, что, если даже цены на нефть составят 14 долларов, мы все равно выстоим, так как в последние годы мы создали такой большой финансово-экономический потенциал, что сможем справиться с любым кризисом», - заявил Президент Ильхам Алиев.

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С.Агаева