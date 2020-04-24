Азербайджан не рассматривает вероятность проведения гонки «Формулы-1» без зрителей 

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Операционная компания Baku City Circuit внесла ясность в ситуацию в связи с проведением пятой по счету гонки «Формулы-1» в Азербайджане, которая была перенесена на неопределенный срок в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19.

«Решение о переносе Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который должен был пройти 5-7 июня 2020 года, было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджанской Республики, представителями «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (FIA).

В настоящее время все участники Чемпионата мира по автогонкам в серии «Формулы-1» продолжают наблюдать за ситуацией. Компания Baku City Circuit (BCC) заявляет, что не может подвергать риску здоровье сотрудников, болельщиков и участников чемпионата, и потому объявление конкретной даты проведения гоночного этапа в Баку станет возможным только, когда ситуация стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

Промоутер Гран-при Азербайджана не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков «Формулы-1», которые соскучились по чемпионату.

Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и «Формула-1» согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября.

Надо отметить, что бакинский этап «Формулы-1» проходит по центральным улицам столицы Азербайджана, а следовательно, на строительство необходимой инфраструктуры потребуется порядка 12 недель. Соответственно, решение о проведении гонки в Баку должно быть принято не позже первой недели июля.

Мы благодарим всех участников и партнеров Гран-при Азербайджана за понимание и с нетерпением ждем возможности, когда сможем поприветствовать вас в Баку в этом году.

Тем временем мы призываем вас оставаться дома по мере возможности и соблюдать необходимые меры безопасности», - говорится в заявлении Baku City Circuit.

1news.az