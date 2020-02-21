Азербайджанец назван лучшим режиссером на фестивале имени Вячеслава Тихонова - ФОТО - ВИДЕО

В Павловском Посаде завершился международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени выдающегося советского актера Вячеслава Тихонова.

IV Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Минкультуры Московской области, губернатора Московской области, администрации городского поселения Павловский Посад и Союза кинематографистов России.

В рамках фестиваля традиционно были проведены два конкурса – конкурс киносериалов и конкурс полнометражных фильмов, также в программе были внеконкурсные и ретроспективные программы, специальные показы и другие мероприятия.

В конкурсе полнометражных игровых фильмов участвовало 10 картин, представляющих 8 стран, в их числе был и фильм «Битва», снятый проживающим в Москве азербайджанским режиссером Анаром Аббасовым – проект представлял на фестивале Россию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Rock Films, «Битва» А.Аббасова одержала победу на кинофестивале «17 мгновений…» в двух номинациях: «Битва» продолжает побеждать – на ежегодном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений...» картина завоевала сразу две награды. Актриса Екатерина Кукуй получила приз в номинации «Лучшая женская роль в полнометражном игровом фильме». Лучшим режиссером признан Анар Аббасов».

Отмечается, что на вручении награды А.Аббасов подчеркнул, что накануне у него был день рождения, и такой подарок, как приз за лучшую режиссерскую работу, ему особенно дорог.

Напомним, что ранее «Битва» А.Аббасова была названа лучшим фильмом в номинации «Детское кино» на международном кинофестивале Arctic Open, о чем более подробно читайте по ссылке.

Кадр из фильма «Битва»

Уличный танцор Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди…