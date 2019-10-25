Азербайджанец, называющий себя внебрачным сыном Цискаридзе, избит в Москве - ФОТО

19-летний актер Тимур Акперов заявил в социальной сети Instagram о том, что подвергся избиению на одной из улиц российской столицы.

Напомним, что ранее Т.Акперов, являющийся студентом актерского факультета Московского гуманитарного университета, заявил, что является внебрачным сыном народного артиста России Николая Цискаридзе - история получила скандальную огласку как в российских, так и в азербайджанских СМИ, а сам Тимур оказался избитым и выгнанным матерью из дома после откровенного признания, о чем подробнее читайте здесь.

Как оказалось, Тимур Акперов вновь избит – на этот раз не родной матерью, а неизвестными в Москве, о чем актер сообщил на своей странице в Instagram, где опубликовал фотографию с побоями, сопроводив ее следующими комментариями: «Вы за все ответите – сниму побои и напишу заявление. Что я вам плохого сделал? Вам нечем заняться? Я вам мешаю? Я кого-то оскорбил? Грех узнать своего отца биологического?»

Однако не все подписчики «внебрачного сына» Цискаридзе поверили в то, что он действительно был избит, отмечая в своих сообщениях, что избиения не было, и для фото актер использовал грим.

Также Т.Акперов выставил скрины сообщений, в которых ему угрожают и оскорбляют незнакомые люди: «Мне в direct приходит много угроз, я уже не знаю, что делать – меня уже все достало. Идите все лесом».

Свой комментарий Тимур завершил фразой: «Николай, тебе приятно, когда твоего сына бьют люди на улице?» Отметим, что сам звезда балета Николай Цискаридзе никак не комментирует происходящее, отказываясь от интервью, подробнее об этом читайте по следующей ссылке.

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Ф.В., Э.Т.