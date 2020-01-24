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Азербайджанец принес России золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 183
Азербайджанец принес России золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Дмитрий Алиев занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Как сообщает 1news.az, Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

Дмитрий Алиев является этническим азербайджанцем. Интересно, что второе место занял Артур Даниелян, также выступающий за Россию. А третьим стал Морис Квителашвили – экс-россиянин, ныне выступающий за Грузию. 

Золото Дмитрия Алиева стало первым для России в мужском катании на чемпионатах Европы, после успеха Евгения Плющенко в 2012 году.

1news.az

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