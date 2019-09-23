С 6 по 7 ноября в отеле JW Marriott Absheron Baku проходит Азербайджанская международная выставка и форум медицинских инноваций - Medinex, которая собрла на одной площадке профессионалов медицинской отрасли. Ведущие местные и международные производители, дистрибьюторы демонстрируют свои новинки и услуги, которые помогут сделать медицинские клиники страны лучше, лечение - эффективнее.

Экспозиция выставки объединила 70 компаний из 12 стран мира, среди которых Германия, Иран, Италия, Казахстан, Пакистан, Россия, Япония и другие. Азербайджан представлен на выставке дистрибьюторами и производителями, участвующие под брендом Made in Azerbaijan. Республика Беларусь представлена на Medinex национальным павильоном, включающим 8 топ медицинских заводов.

Выставка Medinex охватила следующие направления:

IT-Med - информационные технологии в медицине.

Pharm-Med - лекарственные препараты, витамины и БАД-ы.

Lab-Med - лабораторное оборудование и технологии.

Tech-Med - медицинская техника и оборудование.

Stom-Med – стоматология.

Оптика и офтальмология.

Tour-Med - медицинский туризм.

Edu-Med - диетология и медицинское образование.

В деловую программу Medinex включены современные площадки для коммуникации, диалога и поиска эффективных управленческих решений - «Зона инноваций» и «Зона презентаций».

Инновационные медицинские технологии - залог качественного медицинского обслуживания. Именно поэтому организаторы создали площадку «Зона инноваций» для презентации последних разработок, которые будут способствовать повышению уровня оснащения лечебных учреждений. «Зона инноваций» - это уникальная возможность заглянуть в будущее здравоохранения уже сегодня. В «Зоне инноваций» представлены новинки от компаний Medex, Mesa group, BTL Emsella. Агентство по инновациям представляет инновационное решение для управления персональным здоровьем Healthy Living Support. Также Агентство по инновациям предлагает вниманию посетителей специальное программное обеспечение Selcis Mixed Reality Computer Aided Surgery System, разработанное для очков виртуальной реальности, используемых в челюстно-лицевой хирургии.

Динамичная «Зона презентаций» включает целый ряд мероприятий. Так, 6 ноября проходит сессия «Эффективное управление клиниками» с участием приглашенных иностранных специалистов. В рамках сессии такие зарубежные эксперты, как учредитель и директор DeutschMedic GmbH Анна Веген и председатель правления ТОО «Центр информационных технологий ДАМУ" Талгат Елеманов рассказывают владельцам и управляющим клиник о методах эффективного управления медицинскими учреждениями и медицинскими сетями.

7 ноября азербайджанские врачи, проживающие и работающие за рубежом, выступят спикерами специальной сессии Bizimkilər. В рамках этой сессии врач-офтальмолог Мехрибан Ализаде (имеющая опыт волонтерской работы в Республике Нигер) и кардиолог Siegerland Diakonie Фирудин Гурбанов поделятся своим успехом с молодыми специалистами, интернами и студентами медицинских университетов, а также помогут найти решения, ответив на вопросы в формате «живого» общения.

6 ноября между участниками выставки и приглашенными баерами (закупщиками) состоятся прямые B2B встречи, организованные по запросам участников выставки. Уникальный формат бизнес-встреч позволяет производителям напрямую презентовать продукт потенциальным заказчикам и партнерам, а также обсудить возможные условия сотрудничества и совместные проекты.

В течение двух дней в «Зоне презентаций» участники выставки выступят со своими эксклюзивными продуктами и лучшими сервисами.

Азербайджанская международная выставка индустрии красоты

На одной площадке с выставкой Medinex проходит единственное в Азербайджане событие в сфере индустрии красоты - Азербайджанская международная выставка индустрии красоты Beauty Azerbaijan. В рамках выставки местные и иностранные участники представляют такие секторы, как эстетическая медицина, детская косметика, продукция по уходу за телом, косметика, уход за зубами, продукция по уходу за волосами, гигиена и здоровье, оборудование и продукция для ногтевых салонов, парфюмерия, оборудование и продукция для профессиональных салонов красоты и многое другое.

Организаторы надеются, что Medinex и Beauty Azerbaijan войдут в расписание руководителей здравоохранения, врачей и представителей деловых кругов медицины и индустрии красоты, ведь посещение выставки позволяет познакомиться с последними новинками индустрии, наладить и укрепить деловые отношения, определить векторы развития отрасли в целом, а также значительно сэкономить время и провести множество встреч.

Выставка Medinex поддерживается Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Выставки также поддерживаются со стороны Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Организатором выставок является компания Caspian Event Organisers (CEO). Среди партнеров выставок 2019 года официальные гостиницы Qafqaz Hotels and Resorts, Intourist Hotel и Boulevard Hotel, туроператор Greenwich Travel Club, а также партнер по детской зоне - сеть детских садов Bagcam.