Азербайджан будет представлен на COP31 большой делегацией - Мухтар Бабаев

Азербайджан будет представлен на COP31 большой делегацией.

Об этом в комментарии Trend заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент СОР29 Мухтар Бабаев в рамках Бакинской недели климатических действий 2026 (BCAW 2026).

Он отметил, что в этом году в Баку наряду с Неделей климатических действий проводится также Климатическая неделя ООН.

«В этом году одновременно проводятся и Неделя климатических действий, и Климатическая неделя ООН. На мероприятии зарегистрировано около 2500 участников. У нас есть гости более чем из ста стран. Неделя проходит очень активно и интересно. В некоторых случаях запоминаются и эмоциональные выступления сторон», — сказал М.Бабаев.

Он подчеркнул, что во встрече, проведенной при участии Международного центра Низами Гянджеви, приняли участие многочисленные гости, обладающие большим опытом в сфере климата и международных отношений.

«Они дают Азербайджану очень важные советы по этим вопросам, участвуют в обсуждениях и высказывают свои рекомендации. Это является для нас очень важным фактором. Это еще раз показывает, что Баку является центром климатических переговоров и площадкой, вносящей вклад в климатические переговоры», — подчеркнул он.

По его словам, продолжение деятельности по климатической повестке после COP29 является успехом Азербайджана.

«Обеспечение такой преемственности после COP29 является успехом Азербайджана. Это является показателем доверия к Азербайджану, высокого доверия к государству Азербайджан и большой поддержки климатической политики, проводимой в нашей стране», — отметил Мухтар Бабаев.

Отвечая на вопрос об участии Азербайджана в COP31, представитель Президента Азербайджана сообщил, что страна тесно сотрудничает с командой COP31.

«Работа идет очень активно. Мы действуем совместно с командой COP31, оказываем им поддержку в проведении переговоров. Наши сотрудники также участвуют в подготовке площадки форума. Мы продолжаем работу с командой COP31 в очень деловой атмосфере», — сказал он.

М.Бабаев также сообщил, что Азербайджан будет представлен на COP31 большой делегацией.

«Мы примем участие в работе в составе очень большой делегации. Будут представлены государственные учреждения, министерства, частные компании, неправительственные организации. У нас там будет большой павильон», — добавил он.

Отметим, что проходит третий день «Бакинской недели климатических действий 2026» (BCAW 2026).

В программе третьего дня основное внимание уделяется таким вопросам, как переход от климатических обязательств к конкретным действиям, климатическое финансирование, участие молодежи в климатических процессах, искусственный интеллект и климатические технологии, энергоэффективность, сокращение выбросов метана, управление водными ресурсами и сохранение культурного наследия.

В мероприятиях принимают участие представители государств и правительств различных стран, международных организаций, эксперты, представители финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества.

Бакинская неделя климатических действий, которая проводится уже в третий раз, в этом году впервые организована параллельно с Климатической неделей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В рамках Четвертой климатической недели и Бакинской недели климатических действий пройдут ряд сессий, панельных дискуссий и других мероприятий, посвященных борьбе с изменением климата, климатическому финансированию, устойчивому развитию и ускорению климатических действий.

Бакинская неделя климатических действий (BCAW 2026) продлится до 11 сентября.