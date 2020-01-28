Азербайджанский исполнитель на красной ковровой дорожке премии «Грэмми-2020» - ФОТО

26 января в Лос-Анджелесе в 62-й раз прошло вручение самой престижной и весомой в мире музыкальной премии «Грэмми».

«Грэмми» - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, учрежденная Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 года и ежегодно присуждаемая в многочисленных категориях по разнообразным музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy».

Триумфатором «Грэмми -2020» стала американская певица и автор песен 18-летняя Билли Айлиш, завоевавшая награды в основных номинациях, о чем подробнее читайте по ссылке.

Запомнилась премия не только триумфом Б.Айлиш, но и яркими образами мировых суперзвезд, в которых они появились на «Грэмми-2020» и прошлись по красной ковровой дорожке, фоторепортаж с которой доступен здесь.

Как оказалось, в церемонии вручения музыкальной премии принял участие и азербайджанский исполнитель, имя которого вписано в «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана», Эмин Эминзаде, который в данный момент проживает в США, где работает над музыкальным материалом, сотрудничая с американским педагогом по вокалу и исполнителем Стивом Макки.

В свое время певцу, являющемуся президентским стипендиатом, удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего он был отправлен в Техас, а затем поступил в American Musical & Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении.

Э.Эминзаде рассказывает, что пройтись по красной дорожке церемонии вручения «Грэмми» было его мечтой, которая, наконец-то, осуществилась – по словам исполнителя, ему удалось пообщаться со следующими всемирно известными артистами – Билли Айлиш, Ашером, DJ Khaled’ом и дизайнером Александром Ваном.

Эмин Эминзаде – лауреат международных конкурсов «Золотой микрофон» (Казахстан), «Elia Catalano» (Италия), «Opus-2012» (Испания). Он выступал в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции «Jamayka» и «O Sole Mio», после чего мировая звезда после концерта назвал Э.Эминзаде «азербайджанским Робертино».

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В.Ф, Г.Р.