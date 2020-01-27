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«Грэмми-2020»: Триумф Билли Айлиш и почтение памяти Коби Брайанта – ВИДЕО

Сегодня в 16:37 ~ 1 минута на чтение 58
«Грэмми-2020»: Триумф Билли Айлиш и почтение памяти Коби Брайанта – ВИДЕО

В Лос-Анджелесе прошла 62-я торжественная церемония вручения самой престижной музыкальной премии мира «Грэмми».

Больше всего наград, и что самое главное в основных номинациях, досталось 18-летней певице и автору песен Билли Айлиш, которая получила «Грэмми» в следующих номинациях: «Лучший поп-альбом» (дебютный диск «When We All Fall Asleep, Where Do You Go?»), «Лучший дебют», «Запись года» и «Песня года» - две последние были вручены за ее мегахит «Bad guy».

Таким образом именно Б.Айлиш стала главным триумфатором прошедшей музыкальной премии, с полным списком лауреатов которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке, а здесь можно просмотреть фоторепортаж с красной дорожки премии.

Потрясшая мир гибель звезды НБА Коби Брайанта не осталась незамеченной в ходе церемонии «Грэмми», на которой была почтена его память – ведущая церемонии Алиша Киз вместе с музыкантами из коллектива Boyz II Men исполнила а-капелла песню «So Hard To Say Goodbye» (Так сложно сказать «прощай»).

В.Ф, Г.Р.

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