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Азербайджанский судья реформирует судебную систему Латвии - ФОТО

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Азербайджанский судья реформирует судебную систему Латвии - ФОТО

1 ноября 2019 года в Сигулде состоялся Конгрес судей Латвии.

Президент Латвийской Республики господин Эгилс Левитс приветствовал участников и дал рекомендации судьям.

Следует отметить, что Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ) в 2017–2019 годах провела соответствующие европейским стандартам масштабные реформы с привлечением экспертов с целью улучшить судебную систему Латвии, создать электронные услуги в этой области, усилить веру граждан в суды, обеспечить прозрачность судов для улучшения деловой среды, а также проведения реформ в области медиации и юридической помощи.

Учитывая положительные результаты этих реформ, глава государства принял руководителя Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ) Рамина Гурбанова и поблагодарил его за проделанную работу.

На ежегодном собрании судей с участием всех латвийских судей также выступили заместитель премьер-министра Латвии, министр юстиции Янис Борданс,  президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов и председатель Верховного суда и Судебного совета Латвии Ивар Бичкович.

Позже на заседании обсуждались эффективность и качество правосудия, оценка судебной деятельности и дисциплинарной ответственности, их обучение и деонтология, доступ к правосудию для граждан и предпринимателей, а также состоялся выбор новых членов Судебного совета Латвии.

В ходе визита президент Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ), наш соотечественник Рамин Гурбанов провел двусторонние встречи с председателем Верховного суда и Судебного совета Латвии, а также с министром юстиции Латвии для обсуждения нового проекта, который будет реализован в 2020-2021 годах. Для информирования общественности Латвии с участием президента CEPEJ и министра юстиции Латвии была проведена обширная пресс-конференция.

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