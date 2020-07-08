Bahh Tee вылечился от коронавируса: «Абсолютно здоров!» - ФОТО

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Генеральный продюсер радиостанции «Жара FM», известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) заявил о том, что вылечился от COVID-19.

30 июня Bahh Tee сделал заявление в Instagram о том, что заразился коронавирусом, призвав всех, с кем находился в контакте в последние дни, быть бдительными вдвойне и попросив поклонников не волноваться за него, так как здоровье у него крепкое.

8 июля исполнитель заявил в Stories, что, по словам врачей, он абсолютно здоров, но для подтверждения сдал анализы, по результатам которых вируса в его организме обнаружено не было.

Отметим, что ранее, отвечая на вопросы поклонников в Stories, Bahh Tee рассказал о том, что заразил COVID-19 отца и друга, проходящих лечение в больнице и ожидающих выписки домой.

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