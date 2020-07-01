Ройа рассказала о результате теста на COVID-19

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Народная артистка Азербайджана Ройа сдала тест на коронавирус в одной из частных клиник Баку.

О результатах пройденного теста певица рассказала в Instagram Stories – тест на COVID-19 у народной артистки дал отрицательный результат.

В комментарии к публикации народная артистка поблагодарила врачей, которые еженедельно заботятся о ней и членах ее семьи.

В марте Ройа присоединилась к превентивным мероприятиям, осуществляемым в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) – певица сделала пожертвование в размере 10.000 AZN в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Напомним, что в связи с профилактическими мероприятиями, реализуемыми с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, Ройа перенесла на осень четырехдневные сольные концерты, которые были запланированы на начало марта в Бакинском Конгресс-центре.

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