1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Ройа рассказала о результате теста на COVID-19

Сегодня в 16:35 ~ 1 минута на чтение 841
Ройа рассказала о результате теста на COVID-19

Народная артистка Азербайджана Ройа сдала тест на коронавирус в одной из частных клиник Баку.

О результатах пройденного теста певица рассказала в Instagram Stories – тест на COVID-19 у народной артистки дал отрицательный результат.

В комментарии к публикации народная артистка поблагодарила врачей, которые еженедельно заботятся о ней и членах ее семьи.

В марте Ройа присоединилась к превентивным мероприятиям, осуществляемым в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) – певица сделала пожертвование в размере 10.000 AZN в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Напомним, что в связи с профилактическими мероприятиями, реализуемыми с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, Ройа перенесла на осень четырехдневные сольные концерты, которые были запланированы на начало марта в Бакинском Конгресс-центре.

Читайте по теме:

Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО

Bahh Tee: Коронавирус добрался и до меня – ФОТО

Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Феликс Вишневецкий

841

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены