Балконный концерт Ильгара Хаяла: Хиты группы «Кярван» и не только – ВИДЕО

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В конце апреля на канале AZTV был дан старт новому проекту «Eyvana çıx», который транслируется в эфире в период карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.

Автором идеи «Eyvana çıx» является Минтадж Эльсевер, а руководителем проекта - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль. Формат данного музыкального проекта представляет собой серию концертов популярных азербайджанских артистов, местом проведения которых станут балконы их квартир.

Балконные концерты транслируются на канале AZTV в 14:30 по понедельникам, средам и пятницам, скрашивая самоизоляцию соседей звезд и телевизионной аудитории не только хорошими песнями, но и хорошим настроением – слоганом проекта стала фраза «Evdə qal, eyvana çıx» (Оставайся дома, выйди на балкон).

Очередным гостем проекта стал эстрадный исполнитель, бывший солист легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгар Хаял, исполнивший на балконе как суперхиты культового коллектива, так и песни из собственного репертуара, очень тепло принятые его соседями.

Напомним, что карантинный режим в Азербайджане продлен до 4 мая – все подробности о продлении карантина доступны по ссылке.

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