«Барселона» объявила о переходе Миралема Пьянича

~ 1 минута на чтение 731

«Барселона» на официальном сайте объявила о договорённости по трансферу боснийского полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Каталонский клуб заплатит за футболиста € 60 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с «Барселоной» контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Пьянича составят € 400 млн. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

Напомним, что ранее в «Ювентус» за € 72 млн перешёл бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос.

«Ювентус» купил Пьянича летом 2016 года у «Ромы» за € 32 млн. В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах Серии А (22 — в основе), забил три мяча и отдал две голевые передачи.

«Чемпионат»