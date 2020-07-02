«Большой режиссер и друг»: коллеги вспоминают умершего от COVID-19 сотрудника AZTV – ФОТО - ВИДЕО

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Режиссер департамента социально-политических и аналитических программ AZTV Самир Нематзаде ушел из жизни, заразившись коронавирусом.

Из-за ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован несколько дней назад, однако спасти его жизнь не удалось – С.Нематзаде было 36 лет, 15 из которых он проработал на AZTV.

Карьеру на телеканале он начал в качестве помощника режиссера, снял множество документальных фильмов и проектов.

Коллеги С.Нематзаде посвятили ему сюжет в главном новостном выпуске AZTV, рассказав, что он был спокойным, ответственным, любящим свою работу человеком, называя его «большим режиссером и большим другом». Сотрудники телеканала отмечают, что все ждали чуда, но оно не произошло. У С.Нематзаде остался малолетний сын.

В сюжете отмечается, что последними словами зараженного COVID-19 режиссера были «задыхаюсь, не могу дышать…».

«Было очень трудно и мучительно не только услышать новость о его смерти, но и собирать фотографии для сюжета и озвучивать текс – все воспоминания, связанные с ним, наши съемки прошли перед глазами. Сложно терять, но теряем лучших, ушел всегда улыбающийся Самир. Его хриплый голос, безнадежность перед страхом смерти разбила и нас. Этого дорогого человека будут помнить еще долго», - отмечает в Facebook автор вышеприведенного сюжета журналист Самир Орудж.

«Мне жаль тех, кто говорит, что коронавируса нет. Было приятно узнать Самира в период работы с ним на одном канале. Он ушел безвременно… Allah rəhmət eləsin», - пишет в Facebook Улькер Нагиева.

«Коронавирус забрал человека, которого очень ценили, работая с ним в одной редакции на AZTV. Его будет очень не хватать – он был очень правильным, чистым человеком, нам всем очень больно», - отмечает в Facebook Жаля Муталлимова-Сейидли.

По сообщению пресс-службы AZTV, еще 5 сотрудников телеканала получают лечение от коронавируса в больницах, а один уже выписан домой – каких-либо осложнений в состоянии их здоровья нет.

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников, на канале продолжаются дезинфекционные работы, к работе не допускаются сотрудники с повышенной температурой – из 3000 человек в данный момент работает 1000. Остальные ведут работу дистанционно из дома.

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