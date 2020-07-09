Бойцы невидимого фронта: Азербайджанские врачи, борющиеся с COVID-19 – ФОТО

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Фотограф Азиз Керимов снял очередной фоторепортаж в Центральном таможенном госпитале, показав, как азербайджанские медики борются с коронавирусом.

Во время охватившей мир пандемии COVID-19 медики работают на износ, забыв о выходных, неделями не видя своих родных и близких, находясь на «боевом посту», делают все для того, чтобы помочь пациентам победить коронавирус.

Именно бойцы невидимого фронта – медики – являются героями дня и в Азербайджане. Кто они, как они выглядят и как работают в условиях пандемии коронавируса в Центральном таможенном госпитале в Баку, можно увидеть на представленных ниже фотографиях, снятых фотографом Азизом Керимовым.

Отметим, что именно в Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, в состоянии здоровья которого есть значительные улучшения – он уже может сидеть и пробует делать активные движения.

По данным на 8 июля, в Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 9 человек, излечились 465. В целом в стране 21 916 человек были заражены коронавирусом, 13 100 из них вылечились, 274 умерли, а 8 542 находятся на лечении в специальных больницах.

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Феликс Вишневецкий

Фото: Азиз Керимов