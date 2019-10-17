Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit – выходу Британии из ЕС.

Об этом сообщает в четверг Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

«Когда есть воля, есть и сделка! У нас — есть!» — заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, не рассказав о подробностях заключенного соглашения.

«У нас есть отличная новая сделка, которая позволяет нам вернуть контроль [над страной]. Теперь парламенту следует завершить процедуру Brexit в субботу, чтобы мы могли заняться другими важными делами вроде стоимости жизни, здравоохранением, преступностью и защитой окружающей среды», — прокомментировал случившееся Борис Джонсон.

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