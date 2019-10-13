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Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit

Сегодня в 12:20 ~ 1 минута на чтение 204
Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit

Великобритания заинтересована в использовании опыта азербайджанской таможни в организации таможенного дела в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым, сообщает Trend.

По словам британского дипломата, такая необходимость возникла в связи с процедурой Brexit. В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев подчеркнул важность взаимного обмена опытом между нашими странами, а также отметил, что Азербайджан готов поделиться опытом таможенной службы в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и

Республикой Ирландия в случае необходимости.

А.А.

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