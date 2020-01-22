Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза, теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.

Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января, после чего начнется переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

Ранее Минфин Британии заявил, что глава ведомства Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

В законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.

Министр также намерен скорректировать главу о фискальной ответственности, дополнив ее новыми правилами, касающимися преимуществ низкой ключевой ставки в "ответственном и правильном инвестировании" и контроле над уровнем госдолга.

Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума.

РИА Новости