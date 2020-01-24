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БТА обратилось к водителям и пассажирам в связи с погодой

Сегодня в 18:13 ~ 1 минута на чтение 168
БТА обратилось к водителям и пассажирам в связи с погодой

Бакинское транспортное агентство в связи с погодными условиями рекомендует быть осторожным всем участникам движения.

Как сообщили АПА в Агентстве, в структуре посоветовали водителям быть внимательными на автобусных остановках: «Пассажиры не должны садиться в транспортное средство и выходить из него вне автобусных остановок.

В то же время должны следовать тем же правилам и на территории Центров транспортного обмена. Водителям рекомендуется следовать требованиям установленной скорости и знакам дорожного движения».

В связи с погодными условиями усилен контроль за дорогами столицы и инфраструктурой дорожного транспорта: «В случае инцидентов просим обращаться по номеру 141 колл-центра Бакинского транспортного агентства».

1news.az

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