Caspian European Club провел онлайн B2G форум с участием Рашада Оруджева и Зии Алиева 

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В рамках двухчасового онлайн B2G форума, организованного с участием генеральных директоров Центрального банка Азербайджанской Республики Рашада Оруджева и Зии Алиева, были обсуждены вопросы, с которыми предприниматели столкнулись в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

Говоря о многолетнем сотрудничестве между Центральным банком и Caspian European Club, Рашад Оруджев отметил особое значение проводимых встреч, а также их положительный вклад в развитие диалога между государственным и частным секторами в нашей стране. Затем Рашад Оруджев проинформировал участников форума о мерах поддержки, принятых Центральным банком в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики в связи с реализацией пункта 10.2 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года о снижении негативного влияния коронавирусной пандемии, резких колебаний на мировом энергетическом и фондовом рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимателей.

«Благодаря регулятивным решениям, принятым Центральным банком, созданы возможности реструктуризации кредитов для предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии».

«В настоящее время предпринимается ряд мер, направленных на сохранение устойчивости и благополучия представителей финансового сектора, на которых пала большая нагрузка и роль которых в финансировании экономики значительно растет», - заявил Рашад Оруджев.

В своем выступлении Зия Алиев подчеркнул, что меры, предпринимаемые ведущими центральными банками мира, и монетарные стимулы, предоставляемые ими экономике, предотвратили глобальный финансовый кризис. Также З.Алиев отметил, что валютные резервы, которыми располагает правительство Азербайджана, рамки макроэкономического управления и координационная эффективная среда, сформированная между макроэкономическими органами, позволяют сохранять макроэкономическую стабильность. Валютный рынок уже стабилизировался, и негативные экономические ожидания в этой сфере значительно снизились.

По итогам выступлений Рашад Оруджев и Зия Алиев ответили на вопросы и выслушали предложения руководителей и представителей компаний - членов Caspian European Club.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний - членов Caspian European Club выразил признательность Рашаду Оруджеву и Зие Алиеву за открытый диалог и предложил создать двустороннюю рабочую группу с Caspian European Club, которая позволит оперативно изучать предложения предпринимателей и доводить их до руководства Центрального банка Азербайджанской Республики.

Online B2G forum является важным инструментом для активизации диалога между государственным и частным секторами и проводится Caspian European Club еженедельно в Азербайджане, Грузии и Казахстане.

По словам Тельмана Алиева, Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-правительство», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club также имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.