Caspian European Club провел Online Round Table с участием председателя Коллегии адвокатов Азербайджана  

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В рамках двухчасового Online Round Table, организованного с участием председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова, были обсуждены реформы, проводимые в судебной системе, деятельность адвокатов, проекты, осуществляемые в направлении правового просвещения компаний, и новые методы оказания юридических услуг предпринимателям в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отметил историческую важность указов и распоряжений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые способствовали развитию сферы правоведения в последние годы. Он также рассказал о роли адвокатов в деле судебной защиты интересов предпринимателей, необходимости проведения специализации адвокатов в данном направлении, реформах, проводимых в области судебной власти, и влиянии реформ на свободное предпринимательство. В частности, он проинформировал о деятельности и роли института медиации в решении коммерческих споров, предоставлении в дистанционной форме юридических услуг в условиях пандемии, а также отметил необходимость обеспечения в наши дни соответствующей технической базы для этого.

Модератором встречи стал член Коллегии адвокатов, руководитель подкомитета Caspian European Club по вопросам права, юстиции и судебным делам Шаиг Мирзаев.

«Первая встреча с участием председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова в рамках Caspian European Club стала очень полезной и интересной. Предприниматели включили в повестку проблемы, накопившиеся за эти годы. Со стороны Анар муаллима были предоставлены всеобъемлющие ответы на вопросы, заданные предпринимателями. В то же время были обсуждены и другие вопросы, интересующие предпринимателей. Некоторые предложения нашли свое решение на месте.

Уверен, что эти встречи не только положительно влияют на деятельность многих предпринимателей в целом, но и способствуют развитию бизнеса и усиливают экономику страны. Наличие сильного института юристов обеспечивает достижение законных и справедливых судебных решений. По мере увеличения числа таких встреч проблемы предпринимателей также будут решаться своевременно и оперативно», - сказал он.

В конце своего выступления Анар Багиров ответил на вопросы руководителей и представителей компаний-членов Caspian European Club и выслушал их предложения.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний - членов Caspian European Club выразил признательность Анару Багирову за открытый и искренний диалог, в то же время поблагодарил за предложение создания совместного совета общественного контроля между Caspian European Club и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Во встрече также приняли участие руководитель аппарата Коллегии адвокатов Фархад Наджафов, заместитель руководителя аппарата Анар Асадов, заведующий отделом международного сотрудничества аппарата Саяд Гылыджов и заведующий сумгайытским региональным адвокатским бюро Коллегии Анар Гасымлы.

Проводимый впервые Online Round Table создан Caspian European Club для обсуждения отраслевых и межотраслевых вопросов и предложений предпринимателей и будет проводится в Азербайджане, Грузии и Казахстане.

По словам Тельмана Алиева, Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-правительство», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.