Число погибших от коронавируса в Китае достигло 425 человек

Общее число подтвержденных случаев летальных исходов от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 425.

За последние сутки скончались 64 человека. Все погибшие проживали в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР, передает РИА Новости. По информации ведомства, в общей сложности зафиксировано 23 214 предполагаемых случаев заражения новым типом патогена.

Согласно данным Национального комитета по делам здравоохранения Китая, за прошедшие сутки зарегистрировано 3235 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 20 438 человек, заболевших вызванной вирусом пневмонией, состояние 2788 оценивается как тяжелое. Количество летальных исходов достигло 425. Выписано из больниц 632 выздоровевших пациента.

В настоящее время китайские медики отслеживают состояние 221 015 человек, имевших контакты с зараженными коронавирусом. От медицинского наблюдения освобождены 12 755 человек.

Первое место по числу выявленных инфицированных продолжает удерживать провинция Хубэй — более 13,5 тысячи зараженных и 414 погибших. За прошедшие сутки в этом регионе зафиксировано 2345 новых случаев заражения и 64 летальных исхода. Далее следуют провинции Гуандун (725 инфицированных), Чжэцзян (724), Хэнань (566) и Аньхой (408). В столице Китая Пекине выявлены 212 подтвержденных случаев заражения новым типом патогена. В Гонконге, Макао и на Тайване было зарегистрировано 33 заболевших жителя.

На фоне ускорения распространения коронавируса китайские власти приняли решение допустить в страну американских экспертов в рамках усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленных на борьбу с эпидемией.

Власти Китая объявили о вспышке нового вируса пневмонии 31 декабря 2019 года. Ее эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Кроме КНР случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Японии, Южной Корее, США, Германии, Франции, Вьетнаме и ряде других стран. В России впервые выявили больных новым типом патогена 31 января. Носителями инфекции оказались два китайских гражданина.

РИА Новости