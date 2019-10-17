Чувства и эмоции певицы Hiss: «Самое главное – это искренность» - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az материал о певице Hiss, чей хит «Sevdim» в короткий срок успел полюбиться азербайджанским слушателям.

Сегодня для того чтобы стать популярным и обрести своего зрителя и слушателя, не обязательно постоянно появляться в телевизионном эфире – Интернет помог прославиться очень многим артистам и играет огромную роль в популяризации того или иного музыкального контента.

Звезда певицы Hiss зажглась именно в Сети – у нее уже есть своя аудитория, которая с каждым днем растет – о музыке, песнях, популярности, азербайджанском шоу-бизнесе и в целом обо всем исполнительница рассказала в интервью 1news.az.

Hiss (в реальной жизни исполнительницу зовут Ройа) 24 года – образование у девушки техническое, она изучала направление нефть и газ, а сегодня работает в туристическом секторе, совмещая работу с творческой деятельностью.

«По своей природе я всегда любила творчество и искусство, которые, по моему мнению, как и музыка, являются единственным средством связи человека со своим внутренним я, заставляют задуматься и наслаждаться моментом. С раннего детства я тянулась к искусству, мечтая стать актрисой или музыкантом. Будучи ребенком, посещала музыкальные кружки и участвовала в музыкальных конкурсах на телевидении, что еще больше укрепило во мне желание стать певицей», - рассказывает Hiss, подчеркивая, что певческая деятельность на данный момент не основная в ее жизни.

Рассказала исполнительница и о своем сценическом псевдониме Hiss: «Я не первая Ройа на сцене – Ройе Айхан удалось завоевать сердца слушателей своим голосом и стилем исполнения. Я решила выступать под псевдонимом Hiss, так как Ройа уже есть на сцене. Ну, а что касается моего творческого имени, то скажу, что мне было важно, чтобы оно было коротким и запоминающимся, а также описывало чувства и эмоции, вложенные мной в песни».

Говоря о том, какие артисты вдохновляли ее и сыграли определенную роль в формировании Hiss как певицы, исполнительница отмечает: «Нет каких-то определенных вдохновляющих меня музыкантов. Думаю, что и мои слушатели подтвердят тот факт, что песни из моего репертуара не похожи на то, что сегодня делают другие артисты».

Певица отмечает, что не может сказать, что поет в каком-то определенном жанре: «Следуя чувствам, могу петь в различных жанрах. В песнях, которые я выпустила на сегодняшний день, есть и хип-хоп, но это не значит, что всегда буду выступать именно в этом стиле».

Набор бессмысленных слов ради рифмы Hiss не может назвать песней: «Песня должна создаваться не только для того, чтобы ее было приятно слушать, в ней обязательно должно быть определенное содержание. И если говорить о том, о чем пою я, то скажу, что истории взяты из повседневной жизни, и каждый найдет в моих песнях месседж для себя».

К примеру, между строк в тексте недавно вышедшего трека «Istəmirəm» Hiss затронула тему нарушения прав женщин, а в совместном треке с Noton и Aslixan «Gec deyil» выступает против употребления молодежью наркотиков.

Певица рассказывает, что по статистике ее потенциальные слушатели в возрасте от 18 до 35 лет: «Это люди объективные, проактивные, предприимчивые и ценящие труд. Я говорю об этом, основываясь как на позитивных, так и на негативных отзывах о песнях, а также исходя из сообщений, посланных мне».

Отвечая на вопрос о том, считает ли она себя частью азербайджанского шоу-бизнеса, Hiss заявила: «По-моему термин «шоу-бизнес» это понятие, которое было актуально 10-15 лет назад, но не сегодня. Тогда технологии казались недосягаемыми, и именно поэтому у телевидения была главная роль среди СМИ. Ворвавшись в нашу жизнь, интернет поменял все, включая и концепцию шоу-бизнеса, изменившуюся в корне. Сейчас все мы получаем огромное количество информации, зрители и слушатели сами выбирают интересный им контент. Не верю в существование шоу-бизнеса…».

Отметим, что большую роль в популяризации певицы сыграли социальные сети, через которые ее узнали слушатели, и благодаря которым она стала получать приглашения в телевизионный эфир – говоря о том, как новичкам стать популярными с помощью социальных сетей, Hiss отмечает:

«Самое главное – это искренность. С первых шагов нужно быть самим собой и оставаться таким, в этом случае можно завоевать любовь слушателей и зрителей. Помимо этого роль играют голос и финансы, но самое главное – твердо следовать за своей целью. Успех не приходит за одну ночь, все придет постепенно и со временем. Нужно быть терпеливым».

Размышляя о том, что такое успех, Hiss говорит: «Если проделанная тобой работа делает тебя счастливой, то это уже успех. Успех это умение определить ту работу, которая делает тебя счастливой. Легко добиться успеха, если ты любишь то, что ты делаешь – в этом случае успех обеспечен».

«Почему бы и нет?!» - именно так Hiss реагирует на вопрос о возможном представлении Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», отборочные туры которого стартуют совсем скоро: «У меня положительное отношение к этому конкурсу. Представление своей работы европейскому слушателю это в первую и главную очередь большой опыт. Можно научиться очень многому, выступая на подобной сцене перед огромной аудиторией».

Hiss не чувствует себя знаменитой: «Но если сравнивать сегодняшний день и момент, когда я только начала петь, скажу, что, к примеру, люди на улицах стали внимательнее приглядываться ко мне, и я стала получать больше сообщений».

Говоря о ближайшем творческом будущем, Hiss отмечает, что продолжит петь на азербайджанском языке: «Ну, а если говорить в целом о планах, то скажу, что я хочу донести свой голос до большой аудитории – в планах сотрудничество с иностранными профессионалами и исполнение своих песен на иностранном языке».

Более подробно с творчеством Hiss можно ознакомиться в YouTube, Instagram и Twitter.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @thisishiss