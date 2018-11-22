ЦИК назвал дату муниципальных выборов

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Стала известна дата проведения в Азербайджане очередных муниципальных выборов.

Как сообщает 1news.az, выступая на заседании Центральной избирательной комиссии, ее председатель Мазахир Панахов напомнил, что предыдущие муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.

Отметив, что 23 декабря 2019 года полномочия членов муниципалитетов завершаются, М.Панахов представил на голосование дату 23 декабря для проведения муниципальных выборов.

Предложение было единогласно принято членами ЦИК.

Эльшан Рустамов, Г.Р.