1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

ЦИК назвал дату муниципальных выборов

Сегодня в 16:52 меньше минуты на чтение 136
ЦИК назвал дату муниципальных выборов

Стала известна дата проведения в Азербайджане очередных муниципальных выборов.

Как сообщает 1news.az, выступая на заседании Центральной избирательной комиссии, ее председатель Мазахир Панахов напомнил, что предыдущие муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.

Отметив, что 23 декабря 2019 года полномочия членов муниципалитетов завершаются, М.Панахов представил на голосование дату 23 декабря для проведения муниципальных выборов.

Предложение было единогласно принято членами ЦИК.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

136

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены